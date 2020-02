Le pagelle del Crotone - Simy decisivo, Armenteros fumoso

Risultato finale: Crotone-Cremonese 1-0

© foto di Andrea Rosito

Cordaz 6.5 - Tiene alta la guardia, ottime parate e una presenza autorevole in difesa.

Curado 6.5 - Gara di grande applicazione e attenzione, si intende bene con il resto dei compagni.

Marrone 7 - Guida con autorità il reparto, sbaglia pochissimo in fase di marcatura.

Cuomo 6.5 - Qualche grattacapo in più nella ripresa, molto bene nella prima parte.

Gerbo 6.5 - Ci prova, mette tanti cross in area, non sempre preciso, ma dà tutto fino a quando rimane in campo. (dal 69' Mazzotta 6 - Prestazione sufficiente sulla fascia)

Benali 6 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, poco presente in fase offensiva.

Barberis 6.5 - Tanti palloni recuperati in mezzo al campo, rilancia l'azione appena può.

Crociata 6 - Appena sufficiente la sua prova, ci prova, ma non sempre è lucido.

Molina 6.5 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, corsa e cross dalla sinistra, cala alla distanza. (dal 78' Mustacchio 6.5 - Una cosa buona, ma decisiva: il cross per il gol di Simy)

Armenteros 5.5 - Ha un'occasione per segnare, ma la sbaglia, perdonando la sbavatura avversaria. (dal 68' Jankovic 6 - Arrivato da poco, deve ancora ambientarsi)

Simy 7 - Ci prova, sbatte, fa salire la squadra, alla fine trova il gol decisivo e trascina i suoi ad una vittoria importantissima per la lotta per la A.