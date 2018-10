Le pagelle del Crotone - Simy decisivo, Budimir bocciato

Crotone-Salernitana 1-1

Nkwankwo Simy

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cordaz 6 – Quasi mai impegnato, risponde presente quando chiamato in causa. Incolpevole sul gol.

Faraoni 6 – Gara principalmente di contenimento per l'esterno, che sul suo lato concede poco agli ospiti. Nel finale ci prova dalla distanza senza successo.

Vaisanen 5,5 – Diverse sbavature in avvio, quando rischia di regalare il gol a Bocalon. Cresce col passare dei minuti, pur senza dare grossa sicurezza.

Sampirisi 5,5 – Prestazione non priva di sbavature per il centrale siciliano, contro un osso duro come Bocalon che lo mette in serie difficoltà. Sul gol ospite manca l'intervento in area piccola.

Martella 6 – Si propone poco, specialmente nella prima frazione. A volte insolitamente impreciso, ma negli ultimi venti minuti di forcing prende per mano i suoi e si rivela decisivo con il suo cross al bacio per Simy.

Rohden 6 – Tocca molti palloni, aiutando la squadra nella circolazione del pallone. Non sempre preciso, ma il suo contributo c'è sempre.

Barberis 5,5 – Gara complessivamente sotto tono per il centrocampista genovese, che si fa vedere solo per un paio di lampi. Serve a Budimir un pallone delizioso in area nella ripresa.

Molina 6 – Tanta corsa e dinamismo da parte del numero venti. Fin quando resta in campo fornisce il suo contributo in fase di spinta. Dal 59' Crociata 5,5 – Si fa vedere poco, occorreva più intraprendenza nel finale.

Firenze 5,5 – Non è il solito giocatore di sempre, poco incisivo per tutta la gara.

Budimir 5 – Il centravanti croato perde tanti contrasti e sciupa almeno due occasioni limpide da gol. Non è nel miglior momento e si vede.

Stoian 5,5 – Il più pimpante in attacco, ma è spesso confusionario. Scodella in area diversi palloni, ma non sempre con la stessa precisione. Dal 74' Simy 6,5 – Col suo ingresso mette in difficoltà la retroguardia granata e riequilibra l'incontro con una potente incornata.