Le pagelle del Crotone - Simy e Cordaz i migliori in campo

Risultato finale: Spezia-Crotone 1-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cordaz 6.5 - Ancora tra i migliori, cede solo al missile di Ricci.

Cuomo 6 - Con le unghia e con i denti tiene botta, sbavature assortite, ma non commette errori marchiani. (dal 74' Marrone 6 - Esperienza al servizio della squadra)

Golemic 6.5 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, prova sufficiente in mezzo. Qualche scricchiolio di troppo nel primo tempo, meglio nella ripresa.

Gigliotti 6.5 - Già subito ambientato, straordinaria la chiusura su ricci nella ripresa.

Molina 6 - Solidità ed affidabilità, contiene con ardore gli assalti dello Spezia fino alla fine.

Benali 6 - Non molto appariscente, ma fa il suo dovere in mezzo in modo egregio. Riappare nel finale e colpisce la traversa.

Barberis 6.5 - Solito lavoro in entrambe le fasi, ottima partita in particolare nella ripresa.

Zanellato 6 - Inserimenti sempre di qualità, bene anche in fase di non possesso.

Mazzotta 6 - Spinge appena può sulla fascia, attento anche in difesa. (dal 61' Mustacchio 6 - Disciplinato tatticamente)

Simy 7.5 - Primo tempo sontuoso con una bella doppietta, bravo anche nella ripresa.

Messias 6.5 - Altra prova positiva. Tanto coraggio contro i difensori avversari, cala alla distanza. (dal 65' Vido 6 - Sfiora il gol nel finale).