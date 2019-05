Le pagelle del Crotone - Simy ingabbiato, Kargbo cambia il passo

Risultato finale: Spezia-Crotone 2-0.

© foto di Uff. Stampa FC Crotone

Cordaz 6 - Non può nulla sui due gol, per il resto non si trova impegnato in interventi particolarmente difficili.

Curado 5,5 - La difesa a tre del Crotone soffre la pressione sulle corsie esterne per il mancato raddoppio da parte dei centrocampisti, e dalla sua fascia di competenza arriva l'azione che vale l'1-0. Lascia il campo in barella per un sospetto infortunio muscolare.

Dal 45' p.t.: Sampirisi 6 - Sembra poter dare maggiore copertura rispetto a Curado ma Bidaoui in occasione del raddoppio sfrutta nuovamente le maglie larghe della catena di destra. Prova a mettersi in luce in fase offensiva.

Väisänen 6 - Mostra più sicurezza rispetto ai compagni e va anche vicinissimo al possibile gol del pareggio, ma servirebbe più attenzione da parte dell'intera retroguardia.

Marchizza 5,5 - Nel primo tempo regge bene la pressione di Da Cruz, ma nella ripresa l'incomprensione con Milic spiana la strada al raddoppio di Bidaoui propiziato dall'inserimento di Gyasi.

Molina 5 - Manca l'apporto difensivo dei centrocampisti di fascia, condizione che mette spesso in crisi la difesa. Meglio in fase offensiva, con alcuni spunti nel primo tempo. Incompleto.

Zanellato 5,5 - Partita piuttosto fisica, rischia tantissimo nel primo tempo con un intervento killer su Bartolomei. Dopo un momento critico torna ad amministrare con più lucidità.

Barberis 5,5 - Agisce con il baricentro piuttosto basso, ma la copertura risulta poco efficace in quanto lo Spezia predilige l'azione sulle corsie esterne.

Firenze 5,5 - Qualche guizzo in fase offensiva, ma è troppo poco per mettere in apprensione la difesa ligure.

Dal 31' s.t.: Kargbo 6,5 - Cambio azzeccato da parte di Stroppa, con il suo ingresso impegna seriamente la corsia sinistra dello Spezia.

Milić 6 - Si rende pericoloso in fase offensiva soprattutto nella prima parte del secondo tempo, ma non è sufficiente per innescare gli attaccanti.

Simy 5,5 - Riceve pochi palloni e si ritrova spesso anticipato da Terzi e Capradossi, scientifici nella marcatura sul numero 25 rossoblu. Ingabbiato.

Machach 5 - Piuttosto spento, non riesce mai a mettere in apprensione la difesa dello Spezia.

Dal 10' s.t.: Mraz 6 - Restituisce vivacità all'attacco crotonese, ma manca la continuità che sarebbe necessaria per intensificare il pressing.