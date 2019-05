Le pagelle del Crotone - Simy, l'uomo copertina. Benali chiude al meglio

Risultato finale: Crotone-Ascoli 3-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cordaz 6 - Pomeriggio tranquillo, poche occasioni create degli attaccanti di Vivarini. Si fa trovare pronto sul destro di Chajia, per il resto del tempo raccoglie gli applausi dello Scida.

Vaisanen 6 - Ordinaria amministrazione per il centrale ex Spal, l'Ascoli non si rende pericoloso e vive un pomeriggio abbastanza tranquillo. Si intende bene con Spolli.

Spolli 6,5 - Prestazione rocciosa e d'esperienza del baluardo argentino che guida la difesa del Crotone, mette la museruola ad Ardemagni che non si rende praticamente mai pericoloso dalle parti di Cordaz. (Dal 71' Cuomo 6 - Prende il posto di Spolli con ordine e senza sbavature).

Marchizza 6 - Quasi lo stesso discorso fatto per Vaisanen, non viene impegnato dai tre davanti della squadra di Vivarini. Si incarica della battuta di qualche palle inattiva con il suo mancino.

Sampirisi 6 - Buona prestazione per il laterale pitagorico, soprattutto con Kargbo in campo trova spazio a destra. Qualche traversone interessante, spesso si accentra alla ricerca della gioia personale.

Zanellato 6,5 - Esce tra gli applausi dello Scida, riceve l'abbraccio di Stroppa. Si è preso il centrocampo del Crotone, partita di quantità e qualità per l'ex Milan. Finale di stagione in crescendo il suo. (Dal 55' Gomelt 6 - Buona prestazione, ci prova nel finale senza inquadrare lo specchio della porta di Lanni).

Barberis 6 - Mediano d'ordine per il Crotone, gestisce diversi palloni scaricandoli per i compagni. Meno appariscente rispetto ai compagni, utile nell'economia di gioco della squadra di Stroppa.

Benali 7 - Termina al meglio la stagione, uno degli uomini più decisivi della squadra pitagorica. Palla al piede diventa praticamente imprendibile, con un mancino realizza il suo quinto sigillo in campionato.

Molina 7 - Preferito a Milic, esterno con maggior propensione offensiva. Mossa vincente del tecnico del Crotone, asfalta la corsia mancina, semina il panico dalle parti di Laverone e serve l'assist per la rete di Simy.

Kargbo 6,5 - Quinta presenza stagionale, prima da titolare per l'attaccante della Sierra Leone. Buoni segnali per la prossima stagione, sgasa lungo la corsia destra prima di accentrarsi formando una buona coppia con Simy. Va vicino alla rete personale, per sua sfortuna si fa male ed è costretto a lasciare il campo prima della fine del primo tempo. (Dal 39' Pettinari 6,5 - Entra subito bene in partita, colpisce un palo in fuorigioco e poi sigla il gol del raddoppio raccogliendo l'assist di Simy).

Simy 7,5 - L'uomo copertina, l'uomo della salvezza del Crotone. Nell'ultima apparizione lascia il segno, fa quattordici in campionato. Sveste il ruolo di bomber anche per fornire l'assist per Pettinari, sfiora in più di un'occasione la doppietta. Implacabile il nigeriano.