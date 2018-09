Le pagelle del Crotone - Simy mai pericoloso, da rivedere Cuomo

Risultato finale: Crotone-Hellas Verona 1-2

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Festa 6 - Due reti subite ma senza grandi responsabilità, viene beffato dal tocco sporco di Henderson mentre è imprendibile l'esecuzione di Colombatto.

Cuomo 5 - Prova da dimenticare per il giovane difensore del Crotone, spesso si fa tagliare alle spalle dai rapidi attaccanti ospiti. Perde sempre il duello con il giovane Tupta.

Sampirisi 5,5 - Dormiente nel primo tempo quando si fa soffiare la sfera da Tupta che poi non concretizza, a fasi alterne nella ripresa prima di accusare un problema fisico. (Dal 73' Budimir 6 - Ha una sola occasione e trova la parata plastica in tuffo di Silvestri).

Marchizza 5,5 - Ha un cliente difficile come Matos, in diverse occasioni non funzione il raddoppio sul brasiliano. Spesso in apnea come tutto il reparto.

Faraoni 6 - Attivo sulla corsia destra, con regolarità specie nel primo tempo affonda e taglia in area di rigore. Colpisce bene di testa e si vede negare la gioia del gol da Silvestri.

Rohden 5,5 - Riceve davvero pochi palloni giocabili, perde il duello con Colombatto e appare abbastanza in ritardo rispetto al centrocampo dell'Hellas.

Benali 6 - Uno dei pochi che cerca di creare qualcosa di interessante, manda in porta Nalini nella prima frazione ma il compagno spreca. Prova a liberarsi della marcatura stretta di Dawidowicz.

Firenze 6,5 - Spesso richiamato dal proprio tecnico, si accende però nel finale e prima sigla un grandissimo gol che riapre la sfida poi prova a mettere i compagni nelle condizioni migliori per tentare di arrivare al pareggio.

Martella 5,5 - Un tempo dai due volti per l'esterno del Crotone, bene in affondo meno quando deve fronteggiare un Ryder Matos sempre pericoloso sulla sua fascia di competenza. (Dal 46' Stoian 6 - Entra bene in partita, prova a lanciare qualche compagno in area di rigore).

Simy 5 - Arrivano davvero pochi palloni giocabili per il lungagnone nigeriano, colpisce soltanto una volta di testa senza impegnare Silvestri. Marcato bene da Caracciolo che non gli concede spazio. (Dal 65' Spinelli 6 - Prova a sbattersi lungo tutto il fronte offensivo trovando però l'ottima fase difensiva del Verona che non gli lascia tanti spazi, da premiare la volontà).

Nalini 5,5 - Si sbatte lungo tutto il fronte offensivo nel tentativo di trovare uno spazio nella difesa scaligera, ha l'occasione nella prima frazione ma spreca da ottima posizione.