Le pagelle del Crotone - Simy, momento d'oro. Cordaz sigilla i tre punti

Risultato finale: Crotone-Perugia 2-0

Cordaz 6,5 - I tre punti, importantissimi, di questa sera sono anche arrivati grazie alla super parata della ripresa. Il destro di Sgarbi è ravvicinato ma il capitano pitagorico con una prodezza mantiene la porta inviolata.

Curado 6,5 - Il difensore argentino entra subito bene in partita, copre la sua zona di competenza e battaglia contro gli attaccanti del Perugia. Nessuna sbavatura soprattutto in marcatura su Sadiq.

Vaisanen 6 - Schierato in mezzo per sostituire l'assente Spolli, non fa rimpiangere il compagno argentino. Il Perugia non sfonda mai per vie centrali, fa valere la sua stazza nei duelli aerei.

Golemic 6 - Gli attaccanti del Perugia non sono clienti comodi da contenere, svolge il compito con diligenza e senza grosse difficoltà. Buona prestazione nel complesso per lui.

Sampirisi 6 - Prova a spingere lungo la corsia di destra, in fase offensiva però non riesce a esprimere il meglio di se. Qualche scelta di tempo sbagliata mentre in fase difensiva non demerita.

Zanellato 6 - Non ha le doti agonistiche di Rohden ma ha nelle sue corde la giocata, la tenta spesso durante il corso della sfida. Non si tira indietro anche quando deve tentare di battagliare con i centrocampisti avversari. (Dal 67' Molina 6 - Rimpolpa il reparto di centrocampo).

Barberis 7 - Si piazza come sempre davanti alla difesa, gestisce davvero tanti palloni e sbagliandone pochissimi. Da uno di questi, dà il via all'azione della rete del vantaggio di Simy. Nel finale si mette in proprio e firma la rete del raddoppio.

Benali 6,5 - Parte da interno di centrocampo ma in fase offensiva opera da trequartista, cliente scomodo per la difesa del Perugia. Combina bene con Pettinari e di tacco serve l'assist vincente per il vantaggio pitagorico. (Dal 87' Gomelt sv).

Firenze 6 - Meno appariscente rispetto al solito, quando viene chiamato in causa risponde presente. Il Crotone predilige attaccare per vie centrali finendo a volte per servirlo abbastanza poco.

Simy 7 - Sette reti nelle ultime otto partite, un momento d'oro per il nigeriano. Con il destro sblocca il punteggio, tiro imparabile per Gabriel. Non si fa mancare nulla e nella ripresa serve l'assist vincente per Barberis.

Pettinari 6,5 - Preferito a Machach nell'undici titolare, ripaga la scelta di Stroppa anche senza mai calciare in porta. Suo il tacco illuminante a smarcare Benali dal quale arriva la rete di Simy sul finire di primo tempo. (Dal 64' Machach 6 - Qualche accelerazione palla al piede per mettere in apprensione la difesa umbra).