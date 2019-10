Le pagelle del Crotone - Simy spettacolare. Golemic bomber a sorpresa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cordaz 6 - Sulla prima rete di Capello tenta l’intervento. Sulla seconda rimane immobile tanto era imprendibile il tiro dell’attaccante dei lagunari. Non corre altri pericoli.

Marrone 6 - Prestazione onesta. Poi l’infortunio. Dal 26’ Cuomo 6 - A metà secondo tempo fa correre un brivido a tutto lo Scida anticipando Cordaz su un pallone innocuo che arrivava dall’esterno. Solo la Dea Eupalla non fa si che la sfera non finisca nella porta sbagliata. Per il resto se la cava bene.

Spolli 6,5 - La dimostrazione che per alcuni giocatori il tempo passa in maniera relativa. Gestisce il reparto con esperienza, lucidità e tranquillità. I gol del Venezia sono più episodi che reali colpe dei calabresi.

Golemic 7 - La sensazione, provata a Pisa, di finire nel tabellina dei marcatori gli è piaciuta. Eccome. Nella prima frazione sfiora il gol di testa, nella ripresa ci riesce sfruttando un calcio piazzato di Barberis. Bomber a sorpresa.

Molina 6,5 - Al 55’ regala il pallone per il secondo gol di Simy. Per il resto solita prestazione dinamica. Quando accelera crea sempre qualche grattacapo. Dal 62’ Mustacchio 5,5 - Prova un paio d’incursioni in solitaria, ma non da mai l’impressione di poter fare davvero male.

Benali 6,5 - Teoricamente gioca in coppia con Barberis, ma la pratica dice ben altro. C’è lui a cucire il gioco alle spalle delle due punte. In questo modo i difensori avversari hanno un grattacapo in più a cui far fronte.

Barberis 7 - Detta i tempi di gioco. Tenta sempre il passaggio in verticale per far muovere le punte. In più ci mette due assist: per il primo gol di Simy e per quello di Golemic che decise il match.

Crociata 6 - Il via dell’azione da cui è nato il 2-1 parte dai suoi piedi. Fa tanto lavoro sporco. Per descriverlo basta vedere il doppio intervento che gli costa l’ammonizione al 75’. Prezioso. Dal 79’ Zanellato 6 - L’orologio non fa neanche due giri completi e sfodera un tiro che fa le basette al palo alla sinistra di Lezzerini. Nada mas.

Mazzotta 6 - Sul finire del primo tempo disegna un cross meraviglioso che Messias non sfrutta a dovere da distanza ravvicinata. Corre tanto e tiene basso l’esterno difensivo del Venezia contribuendo a tenere schiacciati i lagunari soprattutto nel secondo tempo.

Messias 6 - Ha una voglia matta di fare gol. Ci mette tutto su ogni pallone che gli capita. A fine primo tempo si mangia un gol che avrebbe cambiato il match prima dell’intervallo. Dalla sua caparbietà, però, nasce la punizione che permette a Golemic di realizzare il 3-2.

Simy 7 - Torna al gol dopo la doppietta contro l’Empoli di inizio mese e lo fa come? Con un’altra doppietta. La prima rete arriva di testa, mentre la seconda è un vero capolavoro con una girata al volo su cross di Molina. Grande, grosso e terribilmente pericoloso.