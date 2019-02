Le pagelle del Crotone - Simy su tutti, Spolli gladiatore

Risultato finale: Crotone-Palermo 3-0

Cordaz 7 - C'è anche la sua firma nella vittoria con almeno tre ottimi interventi.

Curado 6.5 - Primo tempo attento e preciso concluso in non perfette condizioni fisiche. Non si scompone nella ripresa.

Spolli 7 - Quasi un derby per l'argentino ex Catania. Guida la difesa con esperienza facendo valere il fisico.

Vaisanen 6 - Tiene botta nel primo tempo, integrandosi bene con i compagni di reparto. Attento anche nella ripresa.

Sampirisi 6.5 - Ordinato, tiene il campo e non si fa sorprendere dagli attacchi di Aleesami, anzi, non soffre nel primo tempo.

Rohden 7 - Utile in entrambe le fasi, si fa sentire in zona gol: è la terza rete in stagione. Esce dal campo sfinito dopo ottima prestazione. ( Dall'82' Zanellato s.v. - )

Benali 7 - Molto bene in fase di non possesso. Contrati vinti e palloni recuperati. Grande partita di sacrificio.

Barberis 7 - Primo tempo di lotta e di governo. Idem nella ripresa. Tanti palloni recuperati, ma bravissimo in occasione del lancio per l'azione da gol di Rohden.

Milic 6.5 - Bel duello con Rispoli che finisce sostanzialmente in parità. Si tiene basso e alla fine non commette gravi errori. ( Dall'89' Tripaldelli s.v. )

Simy 7.5 - Tanto lavoro di sponda e un palo preso sull'azione del gol di Rohden. E non si ferma, ci mette lo zampino anche nel gol di Mraz. Poi la ciliegina con il rigore trasformato. I compagni lo cercano tanto e lui si prende le responsabilità.

Pettinari 6.5 - Prova più che sufficiente finché rimane in campo: si fa male dopo un tiro pericoloso verso Pomini. ( Dal 42' Mraz 6.5 - Non aveva brillato, ma ha il merito di segnare il gol del raddoppio. Sfiora la rete anche un'altra volta.)