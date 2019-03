Le pagelle del Crotone - Simy sugli scudi, Cordaz decisivo

Risultato finale: Carpi-Crotone 1-2

© foto di Federico Gaetano

Cordaz 6.5 - Forse non particolarmente reattivo in occasione del gol di Poli, ma è prezioso in un paio di circostanze e nel finale è decisivo.

Vaisanen 6 - Qualche problema nel secondo tempo quando sul suo versante il Carpi affonda con maggiore intensità.

Curado 6 - Prestazione sufficiente al netto di tutto.

Golemic 6.5 - Sempre presente nel cuore dell'area a difesa della propria porta.

Sampirisi 6 - Dal suo piede nascono importanti suggerimenti per i compagni del reparto avanzato.

Benali 6.5 - Mette la sua tecnica al servizio della squadra. Avrebbe anche potuto concedersi una gioia personale nella ripresa.

Firenze 5.5 - Perde un po' di lucidità nella ripresa e viene sostituito. Dal 70' Valietti 5.5 - Al giovane talento scuola Inter manca la giusta dose di esperienza.

Barberis 6.5 - Si sacrifica molto in fase di non possesso.

Zanellato 6 - Stroppa lo manda in campo dall'inizio e lui ripaga il mister per la chance concessagli. Dal 74' Molina SV.

Machach 6 - Dialoga bene con il suo compagno di reparto e prova a pungere quando ne ha possibilità. Dal 61' Pettinari 6 - Ha anche l'occasione per mettere la sua firma sul match.

Simy 7 - Apre e chiude i giochi con una rete per tempo, regalando tre punti pesantissimi alla sua squadra.