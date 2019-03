Le pagelle del Crotone - Simy trascinatore, Benali sciupone

Simy

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cordaz 7 - Poche parate, ma decisive da parte del portiere trevigiano, che nella ripresa salva diverse volte i suoi.

Curado 6,5 - Sempre attento su Jallow, che si ritrova di fronte un osso duro. L'argentino non molla un centimetro.

Spolli 6 - Prova diligente anche del centrale ex Catania, che limita gli assalti granata.

Golemic 6 - A volte in difficoltà sugli affondi di Casasola, ma se la cava senza particolari sbavature.

Valietti 6 - Si comporta da difensore aggiunto, lavorando in stretta collaborazione con Curado. Gara dispendiosa e di grande sacrificio.

Rohden 6 - Va a fiammate, cercando di velocizzare la manovra quando possibile. Gara di grande dinamismo. Dall'82' Molina sv

Benali 5 - Nel primo tempo si divora un gol colossale, mentre nella ripresa sciupa un'altra ghiotta chance in area. Serata no per il centrocampista libico.

Barberis 5,5 - Non sempre pulito nelle giocate, va spesso in difficoltà sulle giocate di Andrè Anderson. Ci mette tanta sostanza, ma poca qualità.

Tripaldelli 6 - Promosso il giovane giocatore scuola Juve, che si francobolla a Djavan Anderson concedendogli raramente il fondo. Dal 90' Firenze sv

Nalini sv - Ennesimo stop per l'ex granata, che sembra colpito da una vera e propria maledizione. Dal 27' Machach 6 - Giocate d'alta classe, alternate da leggerezze evitabili. Il giocatore scuola Napoli si rivela però fonamentale per il successo, tenendo in costante apprensione la difesa granata e servendo a Simy la palla del 2-0.

Simy 7,5 - Realizza una doppietta di importanza monumentale. Prima si inventa un destro piazzato dai venticinque metri da vedere e rivedere, poi dimostra tutta la sua freddezza lasciando sul posto Micai e depositando in rete il raddoppio.