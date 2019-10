Le pagelle del Crotone - Simy trascinatore, bravi Mazzotta e Messias

© foto di Andrea Rosito

Cordaz 6 - Quasi un intero pomeriggio da spettatore non pagante per il portiere rossoblu, che non ha alcuna colpa sul diagonale vincente di De Luca al 79' e viene chiamato in causa a più riprese nel finale di gara, dimostrando sicurezza e ottima lettura delle situazioni.

Golemic 6 - Allo scoccare del primo quarto d'ora, un suo retropassaggio di testa per Cordaz stava per trasformarsi in autorete. Rimedia al 55', quando realizza un gol che viene però annullato per un intervento scorretto commesso da un compagno.

Marrone 5.5 - Il centrale ex Juventus, di proprietà dell'Hellas Verona, avrebbe sicuramente potuto contribuire maggiormente alla causa. Non fa pesare l'ammonizione ricevuta dopo appena undici minuti, dimostrando tutto il suo bagaglio d'esperienza in questa situazione.

Gigliotti 5.5 - Al 31' viene graziato per la dormita difensiva con De Luca che gli scippa il pallone dai piedi e poi lancia Mancosu per il gol del pareggio ospite: la squadra arbitrale, infatti, ha visto una trattenuta dell'attaccante dell'Entella ai suoi danni, cancellando la rete di quello che sarebbe stato l'1-1. Sul finale di tempo, altra incertezza, questa volta in occasione di un retropassaggio di Molina: non riesce ad allontanare, mandando su tutte le furie Stroppa per il corner regalato agli avversari.

Molina 6.5 - Ottimo lavoro per tutta la linea di centrocampo del Crotone. Passa attraverso una sua giocata il pallone dell'1-0 confezionato da Simy. Tantissimi cross a testimoniare le sue immense capacità.

Benali 6.5 - L'ex Pescara è il vero e proprio fantasista della squadra calabrese. Che sia un'azione d'attacco o un'azione di difesa, non importa: lui c'è sempre.

Barberis 7 - Realizza l'assist per il primo gol di Simy, rendendosi inoltre utile per i compagni in qualsiasi zona del campo. Un "tuttofare" più che importante per Giovanni Stroppa.

Crociata 6.5 - Il terzo gol rossoblu come ciliegina sulla torta per una prestazione di alto livello da parte del centrocampista cresciuto nelle Giovanili del Milan. Nonostante la giovane età, dimostra una bontà d'animo veramente al di sopra della norma, dedicando la rete alla famiglia del preparatore atletico Mascheroni scomparso in settimana. (Dal 78' Zanellato 5.5 - Entra e il Crotone subisce gol, ma non per colpa sua. Qualche incertezza di troppo nei primi palloni toccati, poi una gran giocata mal convertita da Vido nel finale)

Mazzotta 7 - Corre come un "dannato" sulla corsia sinistra fin dal primo minuto di gioco. Rischia più volte di andare a segno, poi chiude il match con i crampi che dimostrano quanta fatica abbia fatto al servizio della squadra.

Messias 7 - Un'ingente quantità di conclusioni verso la porta difesa da Contini, ma nessun centro. Apre involontariamente la strada al 2-0 di Simy, spedendo sul palo il pallone poi ribattuto in porta dal compagno di reparto. A 20' dal termine, lo "Scida" gli riserva una strameritata standing ovation; un vero peccato che una prestazione del genere non gli abbia consentito di segnare. (Dal 71' Vido 6 - Contribuisce ad una maggior velocità nella manovra, sfiorando anche il gol in pieno recupero sulla sponda di Zanellato)

Simy 7.5 - Trascinatore del Crotone, firma la sua seconda doppietta stagionale arrivando a quota 4 gol in Serie B. Fisicamente è incontrastabile e lo dimostra per tutto l'arco del match: una maggiore continuità di rendimento gli consentirebbe di ritagliarsi soddisfazioni ancora più grandi. Anche lui, come Messias, viene salutato dal pubblico gialloblu con applausi più che meritati. (Dal 71' Maxi Lopez 5.5 - Stroppa gli dà una chance sul 3-0, ma l'argentino non la sfrutta)