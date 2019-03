Le pagelle del Crotone - Spolli gladiatore, Sampirisi ingenuo

Risultato finale: Padova-Crotone 0-0

Cordaz 6 - Buona prova tra i pali. Dà sicurezza al reparto.

Vaisanen 6.5 - Primo tempo attento e preciso. Non si scompone nella ripresa e sfiora anche il gol.

Spolli 7 - Guida la difesa con esperienza facendo valere il fisico.

Golemic 6.5 - Tiene botta nel primo tempo, integrandosi bene con i compagni di reparto. Attento anche nella ripresa.

Sampirisi 5.5 - Ordinato, tiene il campo e spinge. Ingenuo nell'occasione dell'espulsione.

Zanellato 6 - Utile in entrambe le fasi. Cala alla distanza.

Benali 6 - Sufficiente in fase di non possesso. Meno intenso rispetto alla gara contro il Palermo. ( Dal 59' Nalini 6 - Si rivede in campo e dà qualità alla manovra offensiva.)

Barberis 6.5 - Primo tempo di lotta e di governo. Idem nella ripresa. Tanti palloni recuperati.

Milic 6 - Bel duello con Morganella che finisce sostanzialmente in parità. Si tiene basso e alla fine non commette gravi errori.

Rohden 6 - Tanto lavoro di sponda e di raccordo tra centrocampo e attacco. I compagni lo cercano tanto e lui si prende le responsabilità. ( Dal 75' Molina s.v. )

Simy 6 - Tanto sacrificio al centro dell'attacco. Buone sponde per i compagni, ma zero pericolosità al tiro. ( Dal 79' Machach 6 - Si doveva far perdonare l'espulsione contro il Brescia. Entra in campo motivato)