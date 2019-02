Le pagelle del Crotone - Timido Golemic, Cordaz errore fatale

Risultato finale: Brescia-Crotone 2-0

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Cordaz 5 - Bella respinta su Morosini, male in occasione della prima rete del Brescia.

Sampirisi 5.5 - Inizio di sostanza, poi cede nella seconda parte di gara.

Spolli 6 - Finché Donnarumma è in panchina riesce a contenere gli attacchi del Brescia, la musica cambia nella seconda parte, ma l'ex Catania è tra i meno peggio alla fine.

Marchizza 5.5 - Non sempre ha la giusta scelta di tempo nei contrasti. Meglio nella prima parte che nella seconda. ( Dall'82' Milic s.v. - )

Gomelt 5.5 - Parte benino, poi la difesa del Brescia gli prende le misure).

Molina 5.5 - Le immagini non sono chiarissime, ma sembrano inchiodarlo: sfortunato in occasione dell'1-0. Prima tanta densità in mezzo al campo.

Benali 5.5 - Tende a nascondersi, ma sprazzi di buon gioco nel primo tempo. Ancora più ombra nella ripresa.

Rohden 5.5 - Primo tempo senza infamia e senza lode. Anche nella ripresa poco da segnalare.

Golemic 5 - Timido, alla fine poco da segnalare in fase di spinta. Spreca la chance avuta. ( Dal 63' Barberis 6 - Spezzone di gara positivo, sfiora anche il gol).

Pettinari 5.5 - Tanto lavoro di sponda, ma zero palloni giocabili per concludere a rete.

Mraz 5.5 - Molto fumo e poco arrosto. L'impegno c'è, ma non riesce mai a rendersi pericoloso. ( Dal 65' Machach 4 - Entra molto nervoso e si fa espellere per proteste)