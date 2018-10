Le pagelle del Crotone - Vaisanen tra luci ed ombre, sfortunato Simy

Risultato finale: Lecce-Crotone 1-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cordaz 6,5 - Sempre tra i migliori in campo l'estremo difensore del Crotone, diverse parata di ottima fattura per il capitano dei pitagorici. Si prende un giallo per sventare uno sciagurato retropassaggio di Vaisanen.

Sampirisi 6 - Ordinaria amministrazione per l'ex Genoa, dalla sua parte Moschella inserisce anche Faraoni che in ripiegamento gli dà una grande mano. Il Lecce dalle sue parti crea pochi pericoli.

Vaisanen 6 - L'esatta media tra un primo tempo da sette ed una ripresa da cinque. Nella prima frazione non sbaglia un intervento, mura più volte Palombi. Nel secondo tempo l'involuzione, qualche retropassaggio da censura che stavano per regalare il raddoppio al Lecce.

Marchizza 6 - Subisce poco o nulla La Mantia, è però sfortunato accusando un problema al ginocchio sinistro che lo costringe ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco. (Dal 28' Golemic 5 - A dieci minuti dal suo ingresso in campo intercetta il pallone di Venuti con la mano e manda alle spalle di Cordaz, impatto da incubo per lui).

Martella 5 - Disarmante la facilità con cui Venuti lo fa secco in occasione della rete del Lecce, stende il tappeto rosso al terzino salentino che ringrazia e approfitta. Spinge poco durante tutto il corso della partita.

Rohden 6,5 - Il più attivo e dinamico del centrocampo del Crotone, corre e rincorre gli avversari per tutto il corso della sfida. Al tramonto del primo tempo sfiora una magnifica rete esaltando Vigorito.

Barberis 5 - Appare annebbiato il regista arretrato dei pitagorici, prova a farsi notare alla battuta di qualche calcio piazzato ma non incide. In apprensione in fase di non possesso quando si trova a fronteggiare Mancosu.

Stoian 6 - Dal punto di vista dello spirito di abnegazione e del sacrificio nulla da eccepire, si impegna al massimo ma la sua prova è abbastanza sufficiente nonostante un avvio di match che prometteva qualcosa di meglio.

Faraoni 6 - Partita di sacrificio e di tanta corsa per l'ex Udinese, viene schierato nel tridente per murare le discese di Calderoni. Limita discretamente il terzino del Lecce, nella ripresa fa ad un passo dal gol con un bel destro dalla distanza. (Dal 63' Crociata 5 - In pochi si accorgono del suo ingresso in campo, non lo si vede praticamente mai).

Simy 5,5 - Ha due ottime opportunità per portare avanti il Crotone, colpisce male due volte di testa favorendo Vigorito. Nella ripresa ci riprova ma stavolta è sfortunato quando colpisce la traversa sempre di testa.

Firenze 6,5 - Soprattutto nel primo tempo i pericoli maggiori nascono dal suo destro, pennella due traversoni perfetti per la testa di Simy. Ingaggia un gran duello con Venuti e sfiora il pari sul finire della prima frazione. (Dal 73' Budimir 6 - Si batte fino alla fine nel tentativo di pareggiare la sfida).