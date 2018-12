Le pagelle del Crotone - Zanellato ci prova, Simy non incide

Risultato finale: Bologna-Crotone 3-0

Cordaz 6,5 - Esente da colpe sui tre centri felsinei. Fa il possibile, e forse qualcosa in più: chiude in uscita bassa su Falcinelli, compie un miracolo su Orsolini, che lo fredda sulla ribattuta. Nel marasma generale, tra le poche certezze.

Sampirisi 5,5 - Tra gli ultimi a mollare, prova ad impegnare da Costa con un paio di squilli dalla distanza che finiscono ampiamente a lato. All'inizio concede a qualcosa Dijks, trovando alla lunga maggiore stabilità. Non naufraga, ma anche lui ha qualche responsabilità.

Golemic 5,5 - Coinvolto solo indirettamente nelle tre reti del Bologna. Con Marchizza prima e Curado poi l'intesa non decolla, e i suoi indugi agevolano il compito del tandem opposto. Sbaglia alcune letture e non riesce a garantire un'opposizione solida.

Marchizza 5 - Qualche svista che fila via liscia: vedasi ad esempio il difetto di reattività che al trentaquattresimo agevola l'incursione a destra di Falcinelli. Lascia il campo in avvio di ripresa. (Dal 49' Curado 6 - Prova quantomeno a dare la scossa dopo l'ingresso, cerca anche la conclusione in due circostanze).

Martella 5 - Concede qualche metro di troppo a Orsolini, che arricchisce il bottino personale con un colpo da biliardo che si deposita in buca d'angolo. In proiezione offensiva non esibisce alcunché.

Rohdén 5 - Non è un caso che la palla in transizione viaggi tendenzialmente sul fronte opposto. Sbaglia appoggi anche semplici, e non riesce a sfondare a destra. A picco dopo il raddoppio emiliano. Nel complesso, la sua serata è in perenne calando.

Barberis 5 - Una sola fiammata in una serata povera di iniziative: l'incursione sul centro-sinistra che libera Zanellato all'altezza del dischetto. Non riesce a dettare i ritmi in regia e paga il mismatch con i mediani opposti.

Zanellato 6 - Incensato anche nel post-gara da Oddo, è l'unico ad emergere nei movimenti arrancanti del centrocampo. Fallisce l'occasione più nitida dei Pitagorici, ma prova quasi sistematicamente a combinare con i compagni e accende qualche luce nelle fasi più spinose.

Romero 5,5 - Nelle prime fasi ha margine per palleggiare con i compagni e prova a combinare qualcosa. Poi però si concretizza un'involuzione, sempre più percettibile man mano che il cronometro scorre. Non emerge nel traffico intasato e lascia il posto a Tripicchio prima dell'ora di gioco. (Dal 57' Tripicchio 5,5 - Non incide dopo l'ingresso).

Simy 5 - Di certo s'attendeva le difficoltà del caso nello scontro con una formazione di categoria superiore. Forse però era lecito pretendere qualche pallone giocabile in più. Ciononostante, ci mette del suo: poco reattivo e macchinoso contro un tridente che l'avvolge sin dalle prime battute. (Dal 66' Budimir 5,5 - Non sposta alcun equilibrio).

Firenze 5,5 - Prima metà promettente, perlomeno fino al sigillo di Orsolini. Accenna qualche combinazione con Martella, defilandosi spesso a sinistra. S'allontana nettamente dai riflettori dopo l'intervallo, complice il cambio di passo del Bologna.