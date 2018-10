Le pagelle del Foggia - Bene la difesa, Chiaretti migliore in campo

Risultato finale: Cittadella-Foggia 1-1.

© foto di Federico Gaetano

Bizzarri 6.5 - Sempre attento nei momenti decisivi. Sull'azione del gol compie una gran parata, la carta d'identità mente. Ha l'agilità di un ragazzino di 20.

Tonucci 6 - Non si fa mai sorprendere. Sbaglia davvero poco, quando trova spazi accelera e prova a dare supporto ai centrocampisti.

Martinelli 6.5 - Non perde nessun contrasto aereo. Giganteggia in area di rigore, non concede nulla ai suoi avversari.

Ranieri 6 - Non viene mai puntato nell'uno contro uno, ma comunque è sempre attento. Lascia pochissimo spazio ai suoi avversari.

Cicerelli 6.5 - Gara davvero di sacrificio per l'esterno destro. Spinge e attacca, ma aiuta moltissimo la squadra in fase di non possesso.

Busellato 6 - Qualche pallone perso di troppo, ma comunque la sua qualità si sente in mezzo al campo. Spesso prova la verticalizzazione per gli attaccanti.

Agnelli 6.5 - Non va quasi mai in difficoltà, anzi riesce sempre a gestire gli inserimenti da parte dei padroni di casa. Recupera diversi palloni fondamentali.

Rizzo L. 5.5 - Non si vede quasi mai, in alcune situazioni va in difficoltà. Sbaglia anche qualche giocata in fase di possesso palla. (Dal 67' Deli 6 - Porta più sicurezza nella sua zona di campo).

Kragl 6 - Più reattivo nel primo tempo, con diverse giocate per i compagni. Nella ripresa va in calo, anche per via dell'intensità della partita.

Chiaretti 7 - Uno dei migliori in campo, i suoi spunti mettono in difficoltà il Cittadella. Poi il gol che sblocca il match: tocco morbido e pallone che supera Paleari. (Dal 78' Galano s.v.).

Gori 6 - Un paio di buone occasioni, ma non riesce a sfruttarle. Si batte moltissimo, riesce a fare reparto da solo. (Dall'86' Iemmello s.v.).