Le pagelle del Foggia - Bizzarri insicuro, Cicerelli il più vivace

Risultato finale: Crotone-Foggia 4-1

Emanuele Cicerelli

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Bizzarri 5 – Incerto sul gol di Faraoni e qualche intervento difettoso per l'estremo difensore dei rossoneri. Sul capolavoro di Nalini si fa trovare colpevolmente fuori dai pali, sul gol di Rohden si fa bucare troppo facilmente.

Tonucci 5 – Molto nervoso il centrale di Pesaro, che rischia a più riprese il doppio giallo. Dal 76' Ranieri 6 – Ordinaria amministrazione sulla sua corsia nel quarto d'ora finale.

Camporese 5,5 – Ingaggia un bel duello con Budimir senza concedere molto al croato. Nella ripresa affonda insieme ai compagni di reparto.



Martinelli 5,5 – Copre bene dal suo lato, aiutato dai ripiegamenti di Kragl. Nel secondo tempo va in netta difficoltà sugli affondi dei padroni di casa.

Loiacono 5 – Costretto sulla difensiva dalla discese di Martella, va a volte in difficoltà. Non pervenuto in avanti. Dal 53' Gori 5,5 – Il suo ingresso non sortisce gli effetti sperati.



Agnelli 5,5 – Motore del gioco rossonero, prova qualche apertura interessante per i compagni ma a volte predica nel deserto.

Carraro 5,5 – Buon primo tempo del centrocampista ex Atalanta, che dimostra buona qualità. Cala nella ripresa.

Kragl 6 – Gara a tutto campo per il tedesco, bravo in ripiegamento difensivo e tra gli ultimi a gettare la spugna. Propizia il rigore di Mazzeo con un bel filtrante per Chiaretti.

Cicerelli 6,5 – Senza dubbio il migliore dei pugliesi. Tanta qualità dell'ex Salernitana, sempre pericoloso palla al piede e utilissimo anche in copertura. Nel finale esce sfinito. Dall'87' Gerbo s.v.

Chiaretti 6 – Nel primo tempo si nasconde un poco, mentre nella ripresa prova a suonare la carica con qualche insidiosa conclusione nello specchio.

Mazzeo 6 – Corre e lotta contro un cliente per niente facile come Sampirisi, che gli nega il gol nel primo tempo. Nel finale segna il penalty con freddezza e sfiora il raddoppio pochi minuti più tardi.