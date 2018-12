Le pagelle del Foggia - Bizzarri pasticcia, Galano assente

Risultato finale: Livorno-Foggia 3-1

Bizzarri 4.5 - La combina grossa in occasione del primo gol di Diamanti.

Martinelli 5 - Puntualmente saltato quando viene puntato sul suo versante, è da lì che il Livorno entra in area senza problemi.

Camporese SV. Costretto ad uscire a causa di un infortunio prima di riuscire a dare un vero contributo in campo. Dal 26’ Loiacono - Spedisce in rete il primo pallone toccato al suo ingresso in campo.

Ranieri 5 - Non sempre efficace in chiusura, prova a farsi perdonare con una sortita offensiva che però non porta il risultato sperato.

Kragl 6 -Prova a scuotere i suoi compagni con qualche sassata dalla distanza, ma nulla di fatto.

Gerbo 5 - Molto nervoso, a volte perde di vista il suo compito a metà campo e la squadra ne risente. Dal 62’ Mazzeo - Non dà la sterzata sperata.

Agnelli 5.5 - Finisce nella morsa dei centrocampisti del Livorno e non riesce ad esprimere il suo gioco.

Deli 5 - Costretto soprattutto nella ripresa a restare basso, soffre il pressing dei centrocampisti avversari.

Galano 5 - Mai al centro del gioco, manca il suo estro alla squadra di Grassadonia.

Iemmello 5 - Fa a sportellate con Danielli e perde il duello personale questo pomeriggio.

Cicerelli 6 - Si muove molto, ma non punge quando viene chiamato in causa.