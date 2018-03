Le pagelle del Foggia - Deli imprendibile, Greco sbaglia troppo

Risultato finale: Foggia-Pro Vercelli 2-1.

Guarna 6.5 - Non subisce moltissimi tiri in porta, ma quando viene chiamato in causa risponde bene. In alcune situazione commette qualche sbavatura. Nel finale salva i tre punti con un grandissimo intervento.

Tonucci 6.5 - In un paio di giocate rischia, ma per il resto della sfida controlla molto bene e non sbaglia mai il tempo di intervento.

Camporese 6 - Partita attenta in fase difensiva, da rivedere la costruzione. Spesso, infatti, compie qualche leggerezza.

Martinelli 7 - Nel primo tempo compie un errore su Reginaldo, che porta il numero 33 al gol. Ma poi si fa perdonare con un gran colpo di testa.

Gerbo 6 - Partita sufficiente, con molti recuperi e qualche giocata in attacco. Non forza molto la giocata, spesso si occupa della fase difensiva.

Agazzi 5.5 - Corre moltissimo, ma spesso commette fallo e non compie la scelta giusta. In alcuni momenti è troppo confusionario.

Greco 5 - Non una buonissima gara, sbaglia fin troppi palloni. Troppe sbavature per un giocatore con le sue qualità. (Dal 60’ Agnelli 6 - Entra bene in campo, prova subito la conclusione).

Deli 8 - Partita sontuosa, con tantissime giocate sia in fase offensiva, sia in fase difensiva. Si inventa un gran gol e nel secondo tempo, quando riparte, diventa devastante. (Dall’87’ Zambelli s.v.).

Kragl 7 - Nel primo tempo è imprendibile, fornisce due assist e la sua qualità fa la differenza. Nel secondo tempo si vede meno, ma le sue giocate sono fondamentali.

Nicastro 6 - Si muove molto bene tra le linee e non dà mai punti di riferimento. Si vede poco, ma le sue giocate sono sempre ponderate.

Mazzeo 6 - Solito sacrificio, aiuta molto la squadra. In attacco non ha molte occasioni, effettua un paio di tiri che non impensieriscono Pigliacelli. (Dal 76’ Duhamel 5.5 - Non si vede moltissimo, sbaglia qualche tocco di troppo).