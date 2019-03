Le pagelle del Foggia - Galano a segno, Zambelli spinge poco

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Leali 6.5 - Bravo sul rigore di Donnarumma, poco può sulle reti. Fa il suo.

Loiacono 5.5 - Si tiene bloccato sulla sua posizione. Ingenuo in occasione del rigore.

Billong 6 - Tiene testa all'attacco del Brescia. Si fa sorprendere solo rare volte in marcatura.

Ranieri 6 - Nel primo tempo è attento e provvidenziale in più di un'occasione. Bene anche nella ripresa.

Zambelli 5.5 - Disciplinato, ma nulla più, spinge poco. (Dall'84' Cicerelli s.v. )

Gerbo 5.5 - Tiene botta al centrocampo avversario nella prima parte di gara. Un po' meno intensa la sua manovra nella ripresa.

Greco 5.5 - Quantità in mediana. Buona azione soprattutto nella prima parte. Cala alla distanza.

Deli 6 - Sufficiente in spinta, discreta prova anche in fase di non possesso. Esce stremato. (Dall'84' Chiaretti s.v. )

Kragl 6 - Pochi lampi, ma di qualità nel primo tempo. Cala vistosamente nel finale.

Mazzeo 5.5 - Si batte, ha il merito dell'assist, ma non riesce poi a incidere.

Galano 6.5 - Un bel gol, tanta corsa e qualità. Preferito da Grassadonia a Iemmello. (Dal 70' Iemmello 5.5 - Staffetta con Galano, ma non punge.)