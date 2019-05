Le pagelle del Foggia - Iemmello fa sperare, Galano sfortunato

Risultato finale: Verona-Foggia 2-1.

© foto di Federico Antonellis/Foggia Calcio

Leali 6 - Il suo ex compagno Di Carmine lo punisce due volte con grande freddezza. Nel resto della gara non corre molti rischi, tranne nel primo tempo quando Laribi lo costringe a salvare due volte con la collaborazione del palo.

Martinelli 5,5 - Non si tira mai indietro ed è efficace soprattutto nello spezzare la manovra del Verona. Ingenuo nell'azione che causa il rigore, cade nella trappola di Colombatto fermandolo in ritardo.

Billong 6 - Molto fisico ma di grande efficacia nelle coperture, salva diverse situazioni complicate ma si prende più di un rischio con la sua irruenza. Roccioso.

Ranieri 6 - Diligente sia nella fase difensiva, sia quando si tratta di innescare le ripartenze sulla fascia sinistra.

Dal 40' s.t.: Matarese n.g. - Grassadonia prova il tutto per tutto dopo il vantaggio veronese, ma la squadra è ormai sulle gambe.

Gerbo 5,5 - Si vede poco in attacco, limitandosi piuttosto alle coperture su un indemoniato Laribi. Manca il guizzo decisivo del capitano.

Busellato 6 - Tra i più vivaci nel centrocampo rossonero, serve palloni interessanti e prova anche la conclusione personale.

Greco 6 - Amministra con attenzione cercando sempre la soluzione migliore per fare ripartire la squadra. Riflessivo.

Deli 6,5 - Nella prima frazione regge la manovra del Foggia andando in appoggio ai compagni nelle azioni offensive. Nella ripresa trova progressivamente meno spazi e si spegne.

dal 40' s.t.: Cicerelli n.g. - Entra con Matarese per provare a risollevare il Foggia ma senza successo.

Kragl 6 - Non fa mai mancare il suo apporto nell'arco dei 90 minuti ed è spesso uno degli uomini più propositivi nel Foggia, ma pecca un poco di imprecisione.

Galano 6 - La doppia occasione sprecata a metà secondo tempo peserà come un macigno sull'attaccante ex Bari che avrebbe potuto dare un esito diverso a questa partita. La sua verve tiene in costante apprensione la difesa del Verona ma anche lui, come Laribi sul fronte opposto, non ha la fortuna che meriterebbe.

Iemmello 7 - Anche nel suo caso non sarà facile scrollarsi di dosso il peso dell'errore sotto porta al 24' della ripresa, ma non c'è molto da recriminare in una prestazione molto generosa. Si inventa un gol bellissimo che per quasi mezz'ora tiene il Foggia aggrappato alla Serie B.

Dal 32' s.t.: Mazzeo 5,5 - Il suo ingresso non sortisce gli effetti sperati ed il Foggia subisce progressivamente la pressione del Verona a caccia del gol vittoria.