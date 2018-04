Le pagelle del Foggia - Kragl non delude, bocciato Martinelli

Risultato finale: Foggia-Empoli 0-3

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Guarna 5,5 - Nulla può sull'imbucata di Zajc. Non è irresistibile il destro di Rodriguez, ma la vicinanza è un'attenuante. Tre reti subite, nel bilancio anche un rinvio horror con cui regala un pallone d'oro agli azzurri, che non capitalizzano.

Camporese 6 - Nessuna responsabilità diretta sui tre schiaffi dell'Empoli. È attento, non determina, ma scaccia le insidie, evitando errori marchiani. Non sfigura, anche in un pomeriggio complicato.

Tonucci 5,5 - La grinta non manca. È leader morale del reparto, battaglia in ogni duello. Qualche calo d'attenzione: un suo buco per poco non premia Caputo, abile Guarna a levare le castagne dal fuoco.

Martinelli 5 - Responsabilità evidenti sul raddoppio dell'Empoli: va a vuoto sul destro tagliato di Di Lorenzo - tutt'altro che irresistibile -, Rodriguez gli sguscia alle spalle e insacca.

Gerbo 6 - Pochi scricchiolii nella sfida con Pasqual. Appoggia la manovra: discreta precisione nei cross, prova anche a pescare il jolly dalla distanza, ma non riesce ad inquadrare lo specchio.

Agnelli 6 - È abile in impostazione: asse rovente con Kragl, che beneficia delle sue sventagliate. Buon senso tattico a metà campo, messo k.o. da un colpo al ginocchio in un duello con Brighi. (Dal 68' Scaglia 5,5 - Combina poco dopo l'ingresso).

Agazzi 5 - Propizia il vantaggio di Zajc con un appoggio scellerato per Mazzeo. Un'irruenza su Brighi gli costa il giallo. Sonnecchia, interdisce male, e senza soluzione di continuità. (Dal 62' Greco 5,5 - Non entra in partita).

Deli 5,5 - Un paio di break centrali che sfumano per i suoi eccessi di frenesia. Dopo una serpentina, s'incarta al limite, gestendo il pallone anziché smistarlo. Sbaglia alcune scelte: peccato, perché trova il modo di apparecchiarsi chance invitanti.

Kragl 7 - Ancora una volta è l'uomo in più dei Satanelli. Qualità e potenza sulla sinistra: un mancino che scotta, e che spaventa a più riprese gli azzurri. Quasi una casualità che rimanga a secco.

Nicastro 6 - Due ganci nella prima frazione: un colpo da biliardo e una zuccata, che potrebbero avere miglior sorte. Più evasivo nella fase centrale di gara, ci riprova con una spaccata, prima di riaccomodarsi in panchina. (Dal 74' Duhamel 6 - Un tiro smorzato, che non impensierisce Gabriel).

Mazzeo 5 - In dubbio alla vigilia. Forse logorato dalla stanchezza, è impantanato dietro le quinte nel primo tempo. Poi prova a scuotersi, ma le sue fiammate sono spesso timide.