Le pagelle del Foggia - Kragl unica luce, la difesa sbanda troppo

Risultato finale: Foggia-Crotone 0-2

Noppert 6 - Incolpevole sui due gol del Crotone, salva su Firenze, Simy e Rohden. Rimedia anche ad un errore di valutazione in uscita su un cross di Firenze.

Tonucci 5 - Non è attento, come i suoi compagni di reparto, come Padalino vorrebbe. Lascia troppo spazio a Simy in occasione del gol di Zanellato. Esce dal campo dolorante alla caviglia (Dal 45’ Loiacono 6 - Ripresa ordinata per il centrale del Foggia che salva sul contropiede di Simy il gol dello 0-3).

Martinelli 5 - Balla come tutta la difesa del Foggia sugli attacchi del Crotone nel primo tempo. Non segue Zanellato sul 2-0 del Crotone. Nella ripresa vicinissimo al gol del 2-1 quando colpisce un palo.

Boldor 5 - Inizio shock per lui: sul primo gol è sfortunato quando scivola prima della conclusione di Rohden. Sul secondo si fa infilare insieme a Martinelli da Zanellato.

Zambelli sv - Prestazione condizionata da un problema fisico che costringe Padalino al primo cambio (Dal 23’ Greco 5,5 - Prova a dare equilibrio davanti alla difesa ma non riesce a portare quel cambio di passo).

Gerbo 6 - Recupera buoni palloni in mediana, quando viene spostato sulla destra crea diversi traversoni anche se non sempre sono precisi).

Agnelli 5 - L’intensità del centrocampo del Crotone gli crea qualche problema di troppo. Perde il pallone in maniera ingenua in occasione del gol di Rohden e impreciso negli appoggi.

Deli 5 - Va ad intermittenza cercando di far valere la sua qualità senza successo (Dal 64’ Chiaretti 5,5 - Ci prova con delle conclusioni dalla lunga distanza ma non cambia le sorti del match).

Kragl 6,5 - Il migliore dei suoi. Chiama Cordaz alla parata di piede ed è sempre pericoloso con le conclusioni dalla distanza che sono una sua specialità.

Iemmello 5 - Si vede pochissimo, stretto nella morsa di Spolli e compagni di reparto. Poco pericoloso in fase offensiva.

Mazzeo 5 - Come sopra, la retroguardia del Crotone accorcia molto su di lui limitandolo molto nella giocata. Colpisce male da ottima posizione la palla che avrebbe riaperto il match.