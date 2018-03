Le pagelle del Foggia - Mazzeo illude, Loiacono da profondo rosso

Risultato finale: Parma-Foggia 3-1

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Guarna 5 - Tra i pali è attento, ma sui gol del Parma non sembra mai irreprensibile nelle respinte.

Tonucci 6 - Tiene piuttosto bene Ceravolo nel primo tempo, e nella ripresa regge la difesa fino al gol di Calaiò. Dopodiché la squadra si sfilaccia e ne risente anche lui.

Camporese 6 - Lascia poco spazio agli attaccanti del Parma nel primo tempo. Nella ripresa cala un po', ma ha anche il merito di salvare su Ceravolo.

Loiacono 4 - Dopo solo 13 minuti commette un fallo da ultimo uomo che costringe la sua squadra a giocare con un uomo in meno.

Gerbo 6 - Concede poco al Parma dalla sua parte, aiuta spesso la fase offensiva nel modo giusto. Dall'86' Floriano sv.

Agnelli 6 - Bene in fase di contenimento, aiuta moltissimo la squadra in entrambe le fasi dopo l'espulsione di Loiacono.

Greco 6 - È autore di alcune buone giocate, sopratutto nel primi 45 minuti. Nella ripresa con la pressione del Parma si spegne un po', anche perché costretto a badare esclusivamente a difendere.

Deli 6 - Diverse buone scorribande nel primo tempo, nella ripresa è un po' sacrificato dalle circostanze e infatti Stroppa decide di toglierlo. Dal 67' Duhamel 5 - Non riesce a tenere un pallone ed a far salire la squadra.

Kragl 5 - Nel primo tempo si muove bene, e coglie una traversa: se avesse segnato la partita sarebbe cambiata. Nella ripresa però è una Caporetto: il Parma attacca sempre dalla sua parte e lui non riesce a contenere.

Nicastro 5 - Poco presente nella fase offensiva, anche perché è costretto dalle circostanze a sacrificarsi molto. Dal 53' Martinelli 5,5 - Entra per aiutare i compagni a difendere. Bravo a controllare i palloni alti, meno nell'aiutare Kragl dalla sua parte.

Mazzeo 6 - Lotta contro i difensori del Parma, tiene molti palloni ed è bravo a segnare il gol del vantaggio. Nella ripresa però sparisce progressivamente dal match.