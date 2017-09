Le pagelle del Foggia - Mazzeo torna al gol, sufficiente il centrocampo

Risultato finale: Foggia-Virtus Entella 1-1

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Guarna 6,5 - Incolpevole sul gol preso, chiaramente, essendo arrivato su rigore. Sempre sicuro.

Gerbo 6,5 - Mostra un po' di nervosismo nel finale ma nel complesso la prova è buona.

Coletti 6,5 - Bravo in varie situazioni di gioco, quando la squadra sembra ritirarsi suona anche la carica.

Martinelli 5,5 - Ingenuo in occasione del rigore procurato. Poche sbavature per il resto del match.

Rubin 6 - Nel finale è propositivo, per il resto attento in fase difensiva ma ha spazio per spingere e lo fa solo ogni tanto.

Agazzi 5,5 - Un po' meno brillante del solito, impreciso in qualche giocata.

Vacca 6 - Scontata la squalifica torna titolare e lo fa con una prova di muscoli e grinta in mezzo al campo.

Deli 6 - Non è ancora al top, prova a dare una mano sulla destra anche in progressione offensiva ma porta a casa il minimo per la sufficienza.

Chiricò 5 - Il peggiore dei suoi. Volenteroso, ma non gli riesce nulla. Stroppa lo richiama spesso, ma le preghiere cadono nel vuoto. (dal 78' Calderini s.v.)

Mazzeo 6,5 - Dopo una prima prova incolore a Pescara, trova il gol e una prestazione degna di lui. Si sta ambientando anche al campionato. (dal 73' Beretta s.v.)

Fedato 6 - In avvio di partita salta l'uomo, crea pericoli. Via via sempre meno presente.(dal 74' Nicastro s.v.)