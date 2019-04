Le pagelle del Foggia - Zambelli imprendibile, male Iemmello

Risultato finale: Venezia-Foggia 1-0.

Leali 6 - Non viene chiamato molto in causa, soprattutto nella ripresa dove il Venezia non tira mai in porta. Non può fare nulla sul calcio di rigore, per il resto del match è sempre attento.

Martinelli 5.5 - Bene nel primo tempo, dove concede poco e nulla. Nella seconda metà di gioco soffre spesso le accelerazioni dei padroni di casa.

Billong 6.5 - Sui palloni alti è insuperabile, gioca una partita sontuosa. Non perde un contrasto, con le buone o con le cattive dalle sue parti non si passa mai.

Ranieri 6 - Prestazione sufficiente in difesa, dove indovina diverse chiusure. Quando trova spazio cerca di dare una mano ai compagni.

Zambelli 7 - Uno dei più pericolosi, diventa un fattore determinante sull'out di destra. Affonda molto bene sulla corsia e quando può prova la conclusione verso lo specchio della porta. (Dal 62' Agnelli 6 - Buon impatto sulla gara, spesso prova ad aiutare la manovra offensiva).

Gerbo 6.5 - Uno dei migliori in campo, ma soprattutto uno dei più pericolosi. I suo inserimenti mandano in crisi il centrocampo del Venezia, non dà nessun punto di riferimento. (Dall' 83' Matarese s.v. -).

Greco 6 - Tocca moltissimi palloni e diventa il fulcro del gioco dei rossoneri. Quando cala il ritmo ne risente tutta la squadra, ma la qualità non manca mai.

Deli 6.5 - Tra le linee è devastante. Bene in inserimento, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa trova meno spazi, ma sicuramente è uno dei migliori per quanto riguarda i rossoneri. (Dal 77' Chiaretti 5.5 - Non dà quel cambio di passo necessario che ci si aspetta da un giocatore con le sue qualità).

Kragl 5 - Partita davvero negativa per l'esterno del Foggia, che non riesce mai a trovare lo specchio della porta. Conclusioni sballate, punizioni imprecise: ci ha abituato a qualcosa di diverso, soprattutto sui calci piazzati.

Mazzeo 5.5 - Bene dal punto di vista dell'impegno, ma manca nella finalizzazione. Serve anche la sua esperienza per far uscire il Foggia dalle sabbie mobili.

Iemmello 5 - Qualche buona azione, ma regala un calcio di rigore al Venezia che alla fine decide il match. Deve essere più lucido in queste gare, servono anche i suoi gol.