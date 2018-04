Le pagelle del Frosinone – Citro migliore in campo, delude la difesa

Risultato finale: Frosinone-Empoli 2-4.

© foto di www.imagephotoagency.it

Vigorito 5.5 - Benissimo in un paio di occasioni, ma almeno sul primo gol poteva tentare un’uscita. Quattro gol, nonostante le poche responsabilità, sono comunque troppi.

Ciofani M. 5 - inizia molto bene, ma poi lascia troppo spazio. Va spesso in difficoltà sugli inserimenti dei centrocampisti.

Terranova 5 - Sui palloni alti non fa passare nulla ma va in crisi sulle imbucate basse. E l’Empoli ne trova moltissime.

Krajnc 5.5 - Sfiora il gol del pareggio, per il resto del match soffre come i compagni di reparto.

Paganini 5 - Nel primo tempo spinge molto bene e aiuta in fase difensiva, nella ripresa perde troppe volte la marcatura.

Chibsah 6 - Uno dei migliori in mezzo al campo, spesso ruba palla e riparte. Fa il suo lavoro, impedendo le giocate ai centrocampisti avversari.

Maiello 5.5 - Qualche buona verticalizzazione, ma sbaglia molto. Quando non gira lui si blocca tutto il Frosinone. (Dall’80’ Soddimo s.v.).

Konè 6 - Come il compagno di reparto interrompe tante giocate. Nel secondo tempo si abbassa troppo, sopratutto sulla seconda rete.

Crivello 6 - Ha una buona occasione dopo qualche minuto, ma Gabriel gli nega la gioia del gol. Manca in chiusura sul gol di Krunic, ma per il resto gioca una buonissima partita. (Dal 73’ Beghetto 5 - Doveva dare più qualità al traversone, ma sbaglia troppo).

Ciano 8 - Il migliore in campo dei suoi. Il primo gol è da attaccante vero, il secondo è straordinario. Quando tocca palla è immarcabile.

Dionisi 6 - Manca un pochino in zona gol, la difesa dell’Empoli lo limita. Aiuta moltissimo in fase difensiva. (Dal 72’ Citro 5.5 - Viene schierato per dare peso all’attacco, ma non ha un buon impatto).