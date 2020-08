Le pagelle del Frosinone - Bardi decisivo, Ciano non si ferma più

Bardi 7 - Passa gran parte della serata ad assistere al match da spettatore non pagante, per poi offrire una parata clamorosa a due minuti dalla fine sul colpo di testa di Strizzolo. Gli basta poco per rivelarsi decisivo.

Szymiński 6 - Molto attento in fase di contenimento, anche se il Pordenone non ha mai dato l'impressione di agire con convinzione nell'area di rigore ciociara.

Ariaudo 6.5 - Non dà un attimo di respiro a Ciurria e Bocalon, si fa sempre trovare pronto nel momento del bisogno.

Krajnc 5.5 - Non è sempre preciso nelle marcature in occasione dei calci piazzati.

Salvi 6.5 - Personalità e classe al servizio del Frosinone: dotato di gran velocità, semina spesso il panico sulla fascia destra mandando fuori giri De Agostini (Dal 66' Paganini 6 - Entra in un momento complicato perché il Pordenone è a caccia del gol qualificazione: la sua esperienza gli fa però giocare oltre trenta minuti senza sbavature)

Rohdén 6.5 - Bravo ad offrire il passaggio di ritorno a Novakovich in occasione del gol del raddoppio biancoazzurro. A centrocampo è una delle pedine fondamentali dell'undici di Nesta.

Maiello 6.5 - Ha la capacità di recuperare tantissimi palloni e di giocare senza problemi in ogni zona del campo. E' un giocatore determinante per questa squadra che punta alla Serie A (Dal 66' Gori 6 - Porta a termine il compito richiesto da Nesta senza offrire spunti di particolare interesse)

Haas 6.5 - Ha la dote di saper leggere in anticipo le iniziative degli avversari ed è sempre lucido a smistare i palloni dalla parte giusta del campo.

Beghetto 6 - Sforna l'assist per il primo gol messo a segno da Ciano, nel secondo tempo va ad un passo dal bis con un gran pallone offerto a centro area per Paganini che, da posizione defilata, non riesce a segnare (Dall'89' Zampano s.v.)

Novakovich 6.5 - Spende tante energie sia nel reparto avanzato che in fase di contenimento, annullando di fatto il centrocampo avversario Realizza il quinto gol stagionale con la maglia del Frosinone: lucido ad indirizzare il pallone sull'angolo più lontano, dove per Di Gregorio è impossibile arrivare (Dal 59' Ardemagni 6 - Prezioso apporto negli ultimi trenta minuti di match: si adatta al meglio alla situazione compiendo anche una serie di buone giocate in una zona a lui non congeniale come la difesa)

Ciano 7 - Mette dentro uno dei primi palloni toccati con un sinistro chirurgico da distanza ravvicinata, confermandosi in stato di grazia: proverà sicuramente a ripetersi in finale con lo Spezia. Non sbaglia mai (Dal 60' Dionisi 6 - Nesta lo schiera per dare maggior lucidità e freschezza al reparto: il 10 non regala emozioni)