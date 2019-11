Le pagelle del Frosinone - Bene Ciano, stecca Dionisi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bardi 6 - Per un pelo non rischia di raccogliere il rasoterra di Panico dietro alle sue spalle: abile, però, a bloccare in due tempi e a dar tranquillità ai compagni di reparto.

Salvi 6,5 - Teoricamente dovrebbe fare il terzo centrale, ma di fatto sovrappone spesso su Paganini che di conseguenza si piazza trequartista in fase offensiva. Pericoloso quando si propone.

Ariaudo 6 - Difende alla meglio con un campo che non gli sorride. Gara comunque solida.

Capuano 6,5 - Difensore di categoria, certezza per la B: prestazione sicura e senza sbavature.

Zampano 6,5 - Spinge tanto, a tratti tantissimo ben disimpegnandosi al cross e portando pericoli in area granata.

Rohden 6 - Buona la gara dello svedese, che magari si vede poco in avanti ma tiene bene in mediana.

Dal 79' Gori sv -

Maiello 6,5 - Gara da regista puro qual è, dà ordine anche se il campo non lo aiuta per niente.

Haas 6,5 - Dei centrocampisti è quello che più si propone in avanti: bene in fase di cross e in sovrapposizione.

Paganini 6 - Avrebbe meritato un 6,5, ma l'ammonizione per simulazione ad inizio gara era da evitare per un giocatore della sua qualità. Sempre pericoloso, comunque, in avanti.

Ciano 6,5 - Le tre conclusioni più pericolose della gara portano la sua firma. Si supera, però, Paleari sui suoi acuti.

Dionisi 5,5 - Non la sua miglior gara, questo è certo: poteva farsi vedere decisamente di più, ma le condizioni del campo non lo hanno aiutato ed è in generale meno frizzante di Ciano.

Dall'89' Novakovich sv -