Le pagelle del Frosinone - Bene Dionisi, Ciano sottotono

Risultato finale: Cremonese-Frosinone 1-1.

Bardi 7 - Uno dei migliori in campo, salva tutto quello che arriva dalle sue parti. Sempre attento, ingaggia un duello personale con Soddimo e lo vince neutralizzando di tutto.

Brighenti 6 - Non ha molto lavoro da svolgere, dalle sue parti la Cremonese non riesce quasi mai a sfondare. Sempre attento, concede davvero poco sulla destra.

Ariaudo 6 - I padroni di casa provano in tutti i modi a mettere in crisi la difesa gialloblù, ma lui guida al meglio tutta la linea. Bene soprattutto sui palloni alti, i corner dei grigiorossi vengono spesso neutralizzati dai suoi interventi.

Capuano 6 - Come tutta la linea di difesa gioca una buonissima gara e riesce spesso a gestire le accelerazioni e gli inserimenti da parte dei centrocampisti avversari.

Zampano 5.5 - Sul gol preso ha qualche responsabilità, doveva sicuramente fare più attenzione alla giocata di Palombi. Nel complesso gioca una buona gara anche se in alcune azioni non trova la giocata giusta.

Rohdén 6 - Non si vede moltissimo, ma aiuta comunque la squadra in fase di non possesso. Quando si abbassa diventa un valore aggiunto per la difesa. (Dall'84' Maiello s.v.).

Gori 6 - Si vede poco in cabina di regia e spesso soffre la fisicità dei padroni di casa. Bene in fase di non possesso, ma in impostazione non riesce ad incidere.

Haas 6.5 - Prova in tutti i modi a creare pericoli in inserimento, quando trova spazi si butta in profondità e crea pericoli. Suo l'assist per il vantaggio siglato da Dionisi.

Beghetto 6 - Cerca di compiere entrambe le fasi, anche se spesso Nesta gli chiede di rimanere basso. Lui non se lo fa ripetere una seconda volta e dà una grossa mano a tutta la linea difensiva.

Ciano 5 - Un paio di buone giocate, ma nulla di eccezionale. Da attaccanti con le sue caratteristiche ci si attende sempre qualcosa di più, soprattutto in match bloccati come questi.

Dionisi 7 - Si inventa un gol nel finale che sblocca il risultato e per qualche minuto illude il Frosinone. Gioca comunque una buonissima gara, in match bloccato come questo è il più propositivo. (Dall'79' Novakovich s.v.).