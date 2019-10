Le pagelle del Frosinone - Capuano decisivo, Ciano pericolo costante

Salernitana-Frosinone 1-1

Marco Capuano

Iacobucci 6 - Non deve compiere grandi interventi, ma è sempre attento quando viene chiamato in causa.

Brighenti 7 - L'ultimo ad alzare bandiera bianca. Lo spettacolare intervento difensivo su Djuric nel primo tempo è decisivo, mentre nel finale serve a Capuano il pallone dell'insperato pareggio.

Ariaudo 6 - Gara senza fronzoli del centrale scuola Juve, non sempre impeccabile nello stile ma decisamente efficace.

Capuano 7 - L'uomo giusto al momento giusto. Limita come può le scorribande di Cicerelli e soci, dimostrando grande temperamento e nel finale insacca l'importantissimo gol del pareggio, con cui festeggia al meglio le duecento gare da professionista.

Zampano 6 - Corre per dieci e si propone con costanza. Non sempre lucidissimo in fase di disimpegno, ma fa il suo dovere.

Rohden 5,5 - Non una grande prestazione dello svedese, che perde il duello con i propri dirimpettai. Dal 76' Maiello sv

Gori 4 - Aldilà del presunto fallo di Karo, commette un'ingenuità incredibile lasciando la propria squadra in dieci dopo appena mezz'ora e concedendo il penalty del momentaneo vantaggio granata.

Haas 6,5 - Prova di grande cuore e sacrificio dello svizzero, che quando necessario sembra moltiplicarsi in mezzo al campo. Non sempre impeccabile, ma premiamo lo spirito.

Beghetto 5,5 - Non la miglior partita da parte del laterale di Nesta, che si accende soltanto a sprazzi. Dal 69' Tribuzzi 6 - Entra col giusto piglio squotendo subito i compagni. Tiene in apprensione la difesa avversaria con i suoi inserimenti senza palla.

Ciano 6,5 - Manca più volte il bersaglio soltanto per merito di un super Micai. Il suo mancino è capace di disegnare traiettorie fantastiche e guida la sua squadra come un vero leader, aiutando anche in difesa dopo l'inferiorità numerica.

Novakovich 5,5 - Nel primo tempo ciabatta la conclusioine da ottima posizione. Fa tanto lavoro per i compagni, ma Migliorini gli mette la museruola. Dal 73' Trotta 6 - Ci mette la testa nel finale, tenendo in campo il pallone da cui scaturisce il pareggio.