Le pagelle del Frosinone - Ciano crea: Paganini segna, Dionisi spreca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale

Frosinone - Crotone 1-2

24' Mazzotta (C); 44' Paganini (F); 90' Marrone (C)

Bardi 6 - Reattivo sul terra-aria di Barberis, può fare invece obiettivamente poco sul tap-in comodo di Mazzotta. La sua respinta è leggermente difettosa in occasione del gol-vittoria di Marrone, ma c'era stato il tocco di Mazzotta a sporcare la traiettoria.

Brighenti 4,5 - Sorpreso troppo facilmente dall'inserimento interno di Mazzotta sul gol che apre le danze allo Stirpe, il capitano paga forse anche qualche problema fisico e nel secondo tempo (con)cede, regalando agli ospiti punizione e gol-partita.

Ariaudo 6 - Sempre piuttosto pulito ed elegante negli interventi, basati soprattutto sulle letture preventive, la sua prestazione in impostazione è sporcata dal pressing continuo dei calabresi nei suoi confronti. Sufficiente.

Krajnc 6 - Lo sloveno prende il posto dell'acciaccato Capuano nella retroguardia e, tutto sommato, non fa troppo rimpiangere l'esperto compagno di reparto. A tratti ruvido, conclude il match ammonito.

Paganini 7 - Non è abituato a marcare in difesa, e si vede quando non segue Mazzotta sullo 0-1. Ma è abituato a marcare in avanti, e lo dimostra con il diagonale dell'1-1. Potrebbe far bis nella ripresa, gli manca angolo. Si sa, Paganini non è tipo che ripete.

Haas 6 - Scheggia il palo con un missile dalla lunga distanza: avrebbe meritato maggior fortuna in quella circostanza. Nel resto della partita lo si vede decisamente meno. Coinvolto solo in parte.

Maiello 5,5 - Viene aggredito da almeno due uomini ogni volta che gli arriva il pallone. Queste aggressioni continue lo mettono spesso fuori gioco quando c'è da costruire, e lo tengono lontano dal cuore della manovra.

(dal 92' Citro s.v.)

Gori 5,5 - Partita a fari spenti per il centrocampista ciociaro, che fatica ad inserirsi in prima persona nelle occasioni create dalla sua squadra. Probabilmente quest'oggi si è sentita anche la mancanza del suo apporto.

Zampano 5,5 - Il primo tempo è un inferno: soffre le continue e ripetute discese di Mustacchio sulla fascia, pagando anche il fatto di giocare sul lato del piede debole. Un po' meglio nel secondo, anche se in fase propositiva è ancora penalizzato nelle giocate.

Ciano 7 - Il gol dell'1-1 arriva grazie ad una sua intuizione, uno sprazzo della sua genialità per l'assist mancino a liberare Paganini in posizione di sparo. Fa altrettanto con Dionisi prima di uscire: il compagno stavolta spreca.

(dal 71' Trotta 6 - Pure lui è un ex dell'incontro. Entra con l'intenzione di dare maggior peso all'attacco, e tutto sommato ci riesce. La questione è che intorno a lui tutto sembra funzionare decisamente meno).

Dionisi 5 - Nervoso per un paio di rigori a suo dire vistosi non concessi, si rivela poco freddo e lucido quando, lanciato da Ciano a tu per tu con Cordaz, si lascia ipnotizzare. Nell'economia del match è un errore che incide.