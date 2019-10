Le pagelle del Frosinone - Ciano gol liberatorio, bene Beghetto

Risultato finale: Frosinone-Livorno 1-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bardi 6.5 - Chiude la porta nei minuti finali, sempre attento, zero sbavature.

Brighenti 6.5 - Arcigno e pulito negli interventi, si integra bene con i compagni.

Ariaudo 6.5 - Guida con esperienza il reparto difensivo. Qualche grattacapo in più nel primo tempo, seconda frazione più in scioltezza.

Capuano 6.5 - Duelli rusticani con gli avversari, sfiora anche il gol. Si impegna fino alla fine.

Zampano 6.5 - Parte fortissimo, poi si assesta, per poi ritornare nella ripresa. La sua spinta è fondamentale nello scacchiere tattico di Nesta.

Rohden 6.5 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, sale di ritmo alla distanza. (dal 78' Matarese s.v. - )

Maiello s.v. - Sfortunato, deve lasciare il campo dopo 10' per un colpo alla schiena. (dal 10' Tribuzzi 5.5 - Non sufficiente il suo apporto alla gara.)

Haas 6 - Giro palla, alcuni inserimenti, ma ha abituato a migliori interpretazioni del ruolo di incursore.

Beghetto 6.5 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, corsa e cross dalla sinistra, si guadagna il primo rigore, poi sbagliato da Dionisi.

Ciano 6.5 - Aveva sbagliato una facile occasione nel primo tempo, poi va a corrente alternata, ma si riscatta alla fine con il gol che può essere la svolta.

Dionisi 5 - Pesa come un macigno nella sua valutazione l'errore sbagliato. L'impegno c'è, ma non è lucido nemmeno in altre occasioni. Si rifarà. (dal 67' Novakovich 6 - Frizzante, dà il suo contributo per la vittoria.)