Le pagelle del Frosinone - Ciano prova ad illuminare, sottotono Ciofani

Risultato finale: Ternana-Frosinone 0-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vigorito 6 - Una partita da autentico spettatore non pagante, non è mai chiamato in causa dagli avanti della Ternana.

Brighenti 6 - Corre pochissimi rischi nella sua zona di competenza, il centrale del Frosinone vive un pomeriggio abbastanza tranquillo al Liberati.

Ariaudo 6,5 - Nessuna sbavatura per l'esperto centrale di Longo, soprattutto durante la prima frazione vince il duello con Finotto non concedendo spazi all'attaccante della Ternana.

Terranova 6 - Soffre soltanto sul finire del primo tempo quando viene puntato da Montalto, per il resto prova a rendersi pericoloso sui calci piazzati in favore dei ciociari.

M.Ciofani 5,5 - Si fa superare con troppa facilità da Defendi che stava per realizzare una grande rete a giro, manca la sua spinta sulla corsia di destra. (Dal 74' Paganini 6 - Negli assalti finali del Frosinone prova a sgasare con continuità su tutta la fascia destra).

Gori 6,5 - Svolge il lavoro sporco in mezzo al campo, tanti palloni recuperati dal centrocampista dei ciociari e che sfiora il gol ma viene anticipato sul più bello da Valjent.

Maiello 6 - Gioca a testa alta dettando i tempi del Frosinone, soffre il poco movimento dei compagni. Prova però nel complesso positiva.

Beghetto 6 - Prestazione abbastanza positiva del laterale mancino, nel primo tempo aveva pennellato il traversone per la testa di Camillo Ciano.

Soddimo 5,5 - Non una prestazione da ricordare per il trequartista del Frosinone, poco nel vivo dell'azione per tutta la sfida. Si limita a qualche traversone verso il centro dell'area di rigore avversaria. (Dal 81' Matarese 6 - Prova a dare la scossa sfiorando anche la rete della vittoria nei minuti finali).

Ciano 6,5 - Illumina la manovra della squadra di Longo, il suo mancino è sempre una lama tagliente pronta a fare male agli avversari. Sfiora in più di un'occasione la rete del vantaggio. (Dal 86' Citro sv).

D.Ciofani 5 - Prova sottotono del capitano del Frosinone, non riesce mai a calciare verso la porta di Sala. Viene sempre tenuto bene a bada da Gasparetto.