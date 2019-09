Le pagelle del Frosinone - Ciano testa e piedi. Capuano: gol decisivo

Risultato finale: Frosinone-Venezia 1-1

Bardi 5,5 - Non benissimo nel primo tempo quando butta nella propria porta un colpo di testa di Cremonesi. Lo salva l'arbitro che fischia un fallo. Per il resto partita ordinata, anche se sul gol di Capello poteva farsi trovare più attento.

Brighenti 6 - Cinquantasette minuti di fisicità per il terzino del Frosinone, che nelle palle inattive è sempre attento e spinge con moderazione. (dal 57' Salvi 6 - Entra e per poco non mette in porta uno dei tanti cross di Ciano. Per il resto si rende pericoloso in un paio di occasioni senza riuscire però a trovare la via del gol).

Ariaudo 6 - Partita diligente del difensore, la cui unica pecca è quella di farsi anticipare da Capello sul gol del Venezia.

Capuano 6,5 - Come Ariaudo, non è velocissimo in occasione del gol avversario ma si riscatta pienamente con un gran gol di testa che salva la squadra di Nesta dalla sconfitta.

Beghetto 6,5 - Offre spesso appoggio alle punte con cross e spinta costante dalla fascia. Suo il cross che permette a Capuano di pareggiare.

Paganini 6 - È l'uomo ovunque del Frosinone, soprattutto nel primo tempo. Nel finale rischia di diventare il migliore in campo con una traversa che per poco non regala a vittoria all'ultimo soffio ai ciociari.

Maiello 6 - Per lui ed Haas la pagella è la stessa: prestazione un po' incolore ma senza grandi sbavature.

Haas 6 - Lo svizzero si vede poco se non per qualche buon passaggio al limite dell'area avversaria. Per il resto partita sufficiente.

Ciano 6,5 - Testa, cuore e piedi del Frosinone. Tutte le azioni pericolose della squadra di Nesta passano da lui, che in compenso fa ammonire almeno quattro giocatori avversari. Non fosse stato per gli errori sotto porta di Citro, il capitano dei ciociari avrebbe realizzato anche due assist.

Novakovich 5,5 - L'attaccante americano del Frosinone non entra quasi mai nelle trame di gioco dei suoi. Il grande fisico non gli è di aiuto in una partita giocata ad alti ritmi. (Dal 55' Dionisi s. v.. Dal 74' Citro 5,5 - Da una parte andrebbe premiata la sua pericolosità pur avendo giocato pochi minuti, dall'altra i due errori a tu per tu con Lezzerini fanno pendere il voto verso l'insufficienza)

Trotta 5,5 - È l'uomo più pericoloso dei suoi per occasioni create, ma il fatto che la voce "gol" segni 0 incide sul suo voto. Grande movimento ma poca precisione sotto porta.