Le pagelle del Frosinone - Citro, la serata perfetta. Difesa ok

© foto di Federico Gaetano

Risultato finale: Ascoli-Frosinone 0-1

Bardi 6,5 - Partita sostanzialmente inoperosa dell'estremo difensore ospite, autore più che altro di buone uscite per aiutare la propria difesa. Nell'unica vera occasione ospite nel secondo tempo compie un grande intervento su Scamacca, intervenuto di testa da due passi.

Brighenti 6,5 - Prestazione senza sbavature di tutta la difesa del Frosinone, aiutata dal fatto che Scamacca spesso era l'unico da marcare. Brighenti, però è bravissimo ad andare a contrastare l'attaccante avversario.

Ariaudo 6 - Vale lo stesso discorso fatto per il compagno di reparto. Mura anche le poche conclusioni che Scamacca riesce a costruirsi, anche se viene sovrastato di testa dall'attaccante dell'Ascoli in un'occasione e per questo prende mezzo punto in meno.

Capuano 6,5 - Rispetto ai compagni si vede anche in proiezione offensiva, dove propizia un'ammonizione e per poco non mette in porta una punizione di Maiello.

Salvi 6 - Buona prova, condita da un paio di traversoni pericolosi.

Rohden 6 - L'ammonizione presa ad inizio gara non lo limita particolarmente, anche se non offre particolari squilli. Grande corsa, anche nel finale.

Maiello 6 - Dai suoi piedi scaturiscono almeno un paio di punizioni pericolose. Dà ordine a centrocampo (dall'83' Gori - s.v.).

Tabanelli 6,5 - Partita di sostanza dell'ex Lecce, che corre per due e si diverte anche con qualche colpo di fino. Preziosissimo con un paio di falli conquistati nel finale.

Beghetto 6 - I suoi cross sono sempre pericolosi, anche se nessun attaccante riesce a sfruttarli a dovere. Ordinato in copertura (dal 51' D'Elia 6,5 - Entra e dopo 3 minuti serve a Citro l'assist per portare il Frosinone in vantaggio. Per il resto svolge il suo compito alla perfezione).

Novakovich 6 - Spreca malamente due occasioni ad inizio secondo tempo, ma da una sua giocata nasce l'occasione per il gol del vantaggio. Se non fosse un attaccante, sarebbe stata una grande prestazione.

Citro 7 - La serata perfetta. Torna titolare e torna al gol regalando la vittoria ai suoi con una zampata semplice. Bisogna essere nel posto giusto però per fare questo tipo di gol (dall'86' Haas - s.v.).