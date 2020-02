Le pagelle del Frosinone - Delizia di Dionisi, Ciano sempre sul pezzo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bardi 6 - Spettatore non pagante, non viene quasi mai chiamato in causa.

Brighenti 6 - Buon lavoro per il centrale difensivo che, nel finale di primo tempo, si scontra in maniera fortuita con Capuano, costringendo quest'ultimo ad uscire anzitempo dal campo.

Ariaudo 6.5 - Controlla a dovere le poche incursioni offensive degli ospiti. Seppur acciaccato, resta sul terreno di gioco fino al fischio finale dimostrando di voler stare sempre al fianco della squadra, anche nelle situazioni più difficili.

Capuano 6 - Si fa male sul finire della prima frazione, colpito al volto dal compagno Brighenti: fino a quel momento, comunque, nessuna sbavatura per lui. (Dal 45+6' Krajnc 6 - Entra col piglio giusto, molto attento nelle battute finali. Spende un giallo per bloccare un contropiede di Mancosu in pieno recupero)

Salvi 6 - Pericoloso in avvio di ripresa con un gran diagonale che si spegne di poco a lato. Non spinge molto sulla corsia di destra, ma si rende utile per il resto della squadra.

Rohdén 5.5 - L'ex Crotone non è sempre preciso nelle giocate. Al 24' regala palla a Mazzitelli che prova la botta da distanza ravvicinata, ma riesce a metterci una "pezza" opponendosi col corpo. (Dal 58' Gori 6 - Alterna al meglio la fase offensiva con quella difensiva, pur senza prendersi la scena)

Maiello 6.5 - Sicuramente tra i più propositivi del Frosinone, gioca un primo tempo di spessore per poi calare nella seconda metà di gara.

Tabanelli 7 - L'ex Lecce è già diventato un idolo allo "Stirpe": tocca una quantità infinita di palloni, smistandoli in ogni zona del campo. Seppur alle prime armi con la maglia dei ciociari, pare già navigato nel gioco richiesto da Nesta.

Beghetto 6.5 - Molto attivo sulla corsia sinistra, sforna numerosi traversone verso il centro dell'area di rigore per Ciano e Dionisi. (Dall'87' D'Elia s.v.)

Ciano 6.5 - Se non ci fosse, probabilmente dovrebbero inventarlo. Indipendentemente dal fatto che il Frosinone sia in attacco o in difesa, il suo numero 28 c'è: sempre pronto a spingere quando serve e, allo stesso tempo, ad abbassarsi per contrastare le giocate avversarie. E' il punto fermo di questa squadra, offre un assist "involontario" a Dionisi per l'1-0.

Dionisi 7 - Mette la firma su un gol pazzesco che rientrerà sicuramente tra i più belli di giornata: molto bravo non solo a leggere la traiettoria del pallone ma, soprattutto, a mandare a vuoto tutti i difensori della Virtus Entella. Oltre al settimo centro stagionale, tante altre giocate degne di note da parte sua.