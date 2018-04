Le pagelle del Frosinone - Delude Dionisi, bene Maiello

Risultato finale: Cesena-Frosinone 1-0.

Vigorito 6 - Sempre attento quando arrivano i palloni dalle sue parti, sbaglia pochissimo anche in uscita.

Brighenti 5.5 - Soffre troppo i cambi di gioco di Laribi, il numero 5 non gli dà mai punti di riferimento. E spesso va in difficoltà.

Terranova 6 - Gestisce bene la difesa, a parte qualche sbavatura non arrivano moltissimi pericoli dalle sue parti. (Dal 54’ Citro 6 - Entra in campo e dà una scossa, colpisce il palo nel finale).

Krajnc 5 - Non compie moltissimi errori nel primo tempo, nella ripresa si perde l’uomo e commette il fallo di rigore che decide il match.

Ciofani M. 5.5 - Gioca con il freno a mano tirato, non spinge molto. Anche quando si alza non incide.

Gori 5.5 - Un paio di buoni inserimenti, poi si perde molto. Sbaglia qualcosa anche in fase di costruzione.

Maiello 6.5 - Si vede che è il regista del Frosinone e quando prende palla fa la differenza. Quando esce, la squadra cala ancora di più. (Dal 53’ Soddimo 6 - Dà una buona svolta alla sfida, quando trova spazi prova la conclusione).

Kone 6 - Uno dei migliori in campo, non molla mai. Spesso va in inserimento, nel finale prova sempre l’accelerazione sulla corsia esterna.

Beghetto 6 - Nel primo tempo accelera spesso e crea pericoli, nel secondo si abbassa un po’ troppo rispetto ai compagni di reparto. (Dall’83’ Paganini s.v.).

Ciano 5.5 - Prova ad inventarsi qualcosa, ma sembra un lontano parente di quello visto contro l’Empoli. Manca molto in zona gol.

Dionisi 5 - Un paio di giocate, poi niente più. Si vede pochissimo, soprattutto nel momento decisivo del match.