Le pagelle del Frosinone - Dionisi decisivo, Paganini è prezioso

Frosinone-Carpi 1-0

Vigorito 6 - Nessuna parata di gran rilievo, ma fa sempre attenzione. Sbaglia una sola uscita, senza però farne le spese.

Ciofani 6,5 - Spinge sempre, accompagna le azioni del Frosinone e dietro ha sempre la freddezza giusta per non sbagliare ma la scelta. Esce dopo trentacinque minuti per infortunio. Dal 35' Krajnc 5,5 - E' l'uomo un po' più in difficoltà in difesa. Gioca da terzino sinistro, dove spinge di più il Carpi.

Ariaudo 6,5 - Sempre preciso negli interventi, non ne sbaglia uno di fatto. Prestazione senza nessuna sbavatura.

Terranova 6 - Tiene bene la posizione, non ha tanti problemi sulle offensive del Carpi. Poco determinato invece sulle palle alte, in qualche circostanza.

Brighenti 6 - Comincia da terzino sinistro, poi passa sulla fascia destra, ma non cambiano i suoi risultati: mostra tutta la sua duttilità.

Chibsah 6,5 - Presente in entrambe le fasi, corre tanto come al solito e dà il suo contributo con la massima diligenza. Dall'88' Frara s.v.

Gori 5,5 - Qualche fallo di troppo in mediana, perché non è sempre puntuale nelle coperture. Il più rivedibile forse oggi.

Paganini 7 - Porta su la squadra con qualità, con ottime giocate personali, soprattutto nei momenti più difficili per il Frosinone. A referto l'assist al bacio per la rete di Dionisi in apertura. Prezioso.

Ciano 7 - Se il Frosinone volerà in Serie A dovrà ringraziare soprattutto il suo attaccante. E' un trascinatore, l'uomo più pericoloso e quello dotato di un tiro terribile. Sfiora più volte la rete, gli manca solo quella.

Dionisi 7,5 - Decisivo, come spesso accade. Ora è il miglior marcatore del Frosinone. Batte con grande freddezza Colombi, a tu per tu. Poi è sempre generoso, andando spesso anche a coprire nella propria area di rigore.

Citro 6 - Meno incisivo del solito, riesce sempre a combinare con i compagni grazie alla sua mobilità. Dal 72' Koné s.v.