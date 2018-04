Le pagelle del Frosinone - Dionisi e Paganini, gol con vista Serie A

La squadra di Longo vince 2-0 in casa dell'Avellino e torna seconda in classifica da sola.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bardi 6 – Primo tempo tranquillo ma che si conclude con un infortunio muscolare che lo costringe a restare negli spogliatoi dopo l’intervallo. (dal 46’ Vigorito 6,5 – Sullo 0-0 compie un miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Migliorini. Il secondo posto in solitaria, dopo il pari del Palermo, è anche merito suo).

Brighenti 6 – Dal suo lato Vajushi non rappresenta un pericolo almeno fino alla ripresa quando lo stesso numero 7 dell’Avellino lo costringe a spendere un’ammonizione che lo condiziona con qualche piccolo errore fino al termine della gara.

Terranova 6,5 – In dubbio fino all’ultimo, ma alla fine Longo lo schiera centrale di difesa nella linea a tre. Inizia lui spesso l’azione e argina bene la coppia Asencio-Castaldo. Qualche difficoltà in più la ha dopo l’ingresso di Gavazzi.

Krajnc 5,5 - Dei tre difensori è il più impreciso soprattutto in fase d’impostazione. Le poche azioni dell’Avellino, infatti, arrivano tutte dal suo lato, ma ne esce comunque indenne nei 90 minuti.

Paganini 6,5 – Inizia bene poi con il passare dei minuti cala di rendimento. Appare compassato nei movimenti e a inizio ripresa spreca un’occasione clamorosa per portare in vantaggio i suoi. Ha il merito, però, di chiudere la partita con la rete del 2-0 a pochi minuti dalla fine.

Chibsah 6 - Qualche errore di troppo nella propria metà campo, mentre migliora una volta superata la linea mediana come in occasione del contropiede che porta al raddoppio del Frosinone.

Maiello 6,5 - Detta i tempi di gioco e cerca spesso la soluzione in verticale per Dionisi. Vero e proprio motorino della squadra di Longo. Tenta anche l'azione personale quando non trova compagni liberi tra le linee.

Konè 6,5 - Tanti i palloni recuperati e gli inserimenti in area di rigore. Manca un po’ di precisione sotto porta come in occasione del tiro dal limite dell’area a metà della ripresa. Suo, però, l’assist vincente per la rete di Dionisi.

Beghetto 6 – Tante le discese sulla fascia sinistra, ma poco preciso una volta arrivato al momento del cross. Si lamenta nella ripresa per un tocco di braccio in area di rigore su un suo assist per Dionisi.

Ciano 6 – Preferito a Citro, prova in un paio di occasioni la soluzione personale dalla distanza ma senza grande fortuna. Insieme a Maiello è il solo a cercare, invano, la giocata per sbloccare la gara. (dal 66’ Citro 6,5 – Con il suo ingresso è un Frosinone più spregiudicato e dopo pochi minuti ha già due occasioni da reti. E' anche sfortunato colpendo una traversa sullo 0-0).

Dionisi 7 – Nel primo tempo non gli arrivano palloni giocabili in area di rigore, ma è sempre prezioso il suo lavoro in fase di protezione del pallone. Nella ripresa trova invece la rete che vale i tre punti e il secondo posto. (dall’88’ M. Ciofani – s.v.)