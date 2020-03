Le pagelle del Frosinone - Dionisi evita la sconfitta. Maiello superficiale

vedi letture

Risultato finale: Livorno-Frosinone 2-2

Bardi 6 - Nel primo tempo non corre pericoli sostanziali, fatta eccezione per il gol del momentaneo vantaggio del Livorno, sul quale non ha evidentemente colpe. Nulla può sul tap-in di Del Prado, usa i guantoni in opposizione alla stecca di Seck.

Brighenti 5 - Agazzi lo vaporizza con un dribbling ubriacante - agevolato dalla passività dell'ex Vicenza - prima di servire l'assist a Del Prato. Questo l'errore più evidente, in una serata complessa per la difesa ciociara.

Ariaudo 5 - Personalità, carattere, eleganza nel disimpegno. La traccia è sempre quella, anche se non è esente da colpe sulla rete di Ferrari: si perde in marcatura il centravanti, che gli scivola alle spalle e fa uno a zero. Svista che pesa.

Krajnc 5 - Del Prato lo anticipa e fa due a uno a un metro dalla linea di porta. A nulla serve il suo tentativo disperato di deviare il pallone, che corregge di poco la traiettoria dell'appoggio dell'avversario.

Zampano 5,5 - Prova ad accorciare in extremis su Ferrari, sfuggito nella circostanza ad Ariaudo, ma non riesce ad evitare la rete che vale il vantaggio amaranto. Al ventesimo apparecchia bene per Citro, che spreca in estirada. Leggermente più contratto nella ripresa.

Rohdén 6,5 - Le sue incursioni senza palla sono spesso pungenti, e la difesa del Livorno fatica ad isolarle. Su una di queste coglie in pieno il montante, con un destro di controbalzo che non aveva lasciato scampo a Plizzari.

Maiello 4,5 - Soltanto la traversa impedisce a Rohdén di tramutare in gol il suo lancio vellutato. Di contro, però, perde due palloni sanguinosi: graziato nella prima circostanza, ma la seconda leggerezza è imperdonabile, e spalanca la strada al raddoppio del Livorno. (Dal 62' Dionisi 6,5 - Il più classico dei gol dell'ex: trasforma il rigore ed evita il ko).

Haas 5,5 - Anche lui, come Rohdén, prova ad approfittare dei corridoi non presidiati dai difensori del Livorno. Lo fa però con meno qualità, commettendo più imprecisioni. Al sessantaseiesimo è costretto ad abbandonare il campo per un fastidio muscolare. (Dal 66' Vitale 5,5 - Non riesce ad incidere).

D'Elia 5,5 - In appoggio riesce a creare qualche pericolo: fa ammonire Marras, guadagna una punizione invitante dal limite. È però lo stesso Marras a dileggiarlo con un dribbling prima di servire l'assist al bacio per Ferrari.

Novakovich 6,5 - Impacchetta l'uno a uno con un break all'apparenza barocco e ridondante: si perde in una sfilza di dribbling che non sembrano portare a nulla, poi - con un po' di fortuna - genera la carambola che si trasforma in assist per Citro. Si guadagna con grande astuzia il penalty capitalizzato da Dionisi. (Dall'84' Paganini s.v.).

Citro 7 - Troppo morbido sulla girata che non preoccupa Plizzari. Molto più convinto, invece, sull'uno a uno: destro a botta sicura che mette fuori causa il portiere del Livorno.