Le pagelle del Frosinone - Dionisi ingenuo, Novakovich non pervenuto. Bardi disorientato

Risultato finale: Frosinone-Cremonese 0-2

Bardi 5 - Sembra quasi disorientato dal clima surreale dello Stirpe: tempo venti secondi e rischia la défaillance sulla pressione di Ciofani. Schema che si ripete sul timbro di Parigini: Salvi è distratto, ma lui potrebbe far meglio. Beffato dal campanile siderale di Castagnetti, che non gli lascia scampo.

Brighenti 6 - La Cremonese di Bisoli brilla per cinismo, meno però produzione offensiva. Patisce il giusto le incursioni avversarie e non commette errori marchiani. Dopo il raddoppio di Castagnetti Nesta lo richiama in panchina, inserendo al suo posto Paganini. (Dal 64' Paganini 5,5 - Pochi acuti dopo l'ingresso).

Ariaudo 6 - Difensore playmaker che si alterna con Maiello nella costruzione dal basso. Risorsa fondamentale per Nesta, che vi rinuncia di rado. Rispetto a Livorno non incappa in errori: tiene a bada Ciofani, guidando con personalità il terzetto. Non basta, però, ad evitare la sconfitta.

Capuano 6 - Sebbene risulti strano che l'intero tridente difensivo venga giudicato sufficiente, è difficile attribuire colpe sostanziali a lui o a Brighenti e Ariaudo sui due sigilli della Cremonese. Fa il suo, con buona accortezza.

Salvi 5 - Fonte di gioco primaria del Frosinone con le sue percussioni sulla destra, ma è grossolano l'errore che spalanca le porte al vantaggio della Cremonese: resta immobile sul gran lob di Valzania, e si vede scivolare alle spalle Parigini.

Rohdén 5 - Le sue incursioni senza palla, oggi, fanno il solletico alla Cremonese. Non trova quasi mai il corridoio e, nelle rare occasioni in cui riesce a proporsi liberandosi dalla marcatura, rifinisce male. (Dal 52' Citro 5 - Impalpabile: troppo poco per impensierire la difesa opposta).

Maiello 5 - Nonostante le difficoltà a concludere, se il palleggio nel primo tempo è qualitativo, buona parte del merito è suo. Imposta con criterio e, su richiesta di Nesta, prova ad arroventare l'asse con l'intraprendente Salvi. A inizio ripresa, però, getta tutto alle ortiche con l'appoggio imprudente che dà il là al capolavoro di Castagnetti.

Haas 5,5 - Prova con insistenza a scardinare l'opposizione grigriossa sul centro-sinistra. Pugnace e intraprendente, anche se in transizione non combina granché.

Beghetto 5 - Un paio di iniziative nel primo tempo ottenebrate da una ripresa sottotono. L'inferiorità numerica complica tutto, ma lui sembra quasi nascondersi quando la situazione precipita.

Dionisi 5 - È senza dubbio tra i più coinvolti nella prima metà. Piazza il destro su calcio di punizione, e soltanto la grande risposta di Ravaglia può strozzargli l'urlo in gola. Nel mezzo, però, anche qualche leggerezza: si fa ammonire per un colpo illecito sul portiere grigiorosso, assolutamente evitabile. Così come il secondo giallo, dalla dinamica ancora incerta: lascia i suoi in dieci poco dopo il raddoppio della Cremonese.

Novakovich 5 - Per prestanza fisica è percepito come una minaccia perenne dalla difesa della Cremonese, che pure riesce a disinnescarlo. Vicino all'impatto in un paio di occasioni sulle palle alte calibrate dagli esterni, poi poco altro.