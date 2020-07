Le pagelle del Frosinone - Dionisi prende per mano i ciociari, ottimo Novakovich. In ombra Ciano

Risultato finale: Frosinone-Benevento 2-3

Bardi 6 - Subisce tre reti, non ha sicuramente responsabilità anche per gli errori dei compagni. In occasione del palo colpito da Caldirola non è perfetto sul mancino di Kragl.

Brighenti 6,5 - Uno dei pochi a salvarsi soprattutto nel primo tempo, è lui anche a mettere momentaneamente in parità la sfida. Accompagna l'azione e manda alle spalle di Montipò.

Szyminski 4,5 - Che errore che spiana la strada per il vantaggio del Benevento, subito fuori giri e distratto. Il risultato? Regala la prima gioia tra i professionisti al giovane Di Serio. Traballa per tutto il corso del match.

Krajnc 5 - Per un'ora di gioco la difesa del Frosinone continua ad imbarcare acqua, l'ex Cesena non riesce praticamente mai a mettere una toppa. Troppa distanza tra lui e i compagni di reparto.

Salvi 6 - Prestazione sufficiente da parte dell'ex Palermo, spesso prova a ritagliarsi qualche spazio lungo la corsia destra. In fase di non possesso riesce a serrare le fila rispetto a Beghetto. (Dal 76' Tribuzzi sv).

Gori 6 - Tiene, anche bene, le redini del centrocampo del Frosinone tranne nella confusione del finale del primo tempo. L'azione del gol di Brighenti nasce da una delle sue diverse verticalizzazioni. (Dal 62' Maiello 6 - Ingresso positivo il suo).

Haas 5,5 - Una gara tra alti e bassi per lo svizzero, parte bene ma fatica nella fase centrale della sfida. Non perfetto il suo retropassaggio dal quale nasce l'errore di Szyminski.

Beghetto 5,5 - Nulla da eccepire in fase di spinta, quando ha spazio a sinistra riesce sempre a mettere in difficoltà Maggio. Male invece in fase difensiva, troppi spazi concessi per Kragl e compagni.

Ciano 5 - Non lucido come ci ha sempre abituato, pochissimi i palloni giocati dal trequartista dei ciociari. Qualche calcio piazzato e nulla più, rimane negli spogliatoi dopo l'intervallo. (Dal 46' Paganini 6,5 - Il suo ingresso è sicuramente utile per il forcing ciociaro, suo l'assist per il gol di Dionisi).

Dionisi 7 - Le speranze di pareggio della formazione di Nesta passano tutte dal suo dieci, in ogni zona del campo battaglia come un leone. Nel secondo tempo arriva anche il meritato gol personale.

Novakovich 6,5 - Un primo tempo in cui è l'unico grande protagonista del Frosinone. Impacchetta il gol di Brighenti con due giocate da urlo, va vicino al gol e lascia il campo praticamente sfinito. (Dal 67' Ardemagni 6 - Crea scompiglio in area di rigore senza però trovare la via del gol).