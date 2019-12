Le pagelle del Frosinone - Dionisi spreca, difesa impermeabile

Risultato finale: Pisa-Frosinone 0-0

Bardi s.v. - Il voto non c'è perché di fatto non interviene mai. Sfortuna tremenda nell'impatto con Fabbro, che lo stordisce e lo costringe ad alzare bandiera bianca. (Dal 23' Iacobucci 6 - Blinda la porta, anche perché davanti il Pisa non è pervenuto).

Brighenti 6 - Il centro-destra è ben presidiato, anche se si prende un rischio inutile: già ammonito, ritarda la ripresa del gioco da parte del Pisa. Ingenuità che può costargli, ma Illuzzi lo grazia.

Ariaudo 6,5 - Buona personalità nel condurre la linea. Spartisce gli oneri con Brighenti e Krajnc, limitando di molto il fronte a disposizione di Masucci e Fabbro.

Krajnc 6 - Anche per lui le letture sono spesso e volentieri agevoli, ragion per cui riesce a limitare i danni con il minimo sforzo. Ha il merito di non staccare mai la spina, coordinando i movimenti con i compagni.

Paganini 5,5 - Corsa e generosità, anche se di tanto in tanto si allontana dalle frequenze del match. Non sfonda su Lisi, che al contrario lo costringe spesso a ripiegare.

Gori 5,5 - È quasi sempre lontano dal vivo del gioco. Giocate semplici, che però non consentono di velocizzare la manovra. Nessun errore grave, ma viaggia al di sotto degli standard abituali.

Maiello 6 - Nel marasma generale è tra i pochi a provare a mettere un po' di ordine. Ci riesce ad intermittenza, ma tatticamente si muove con criterio, alternando filtro e regia. Nel finale cala un po' e rientra alla base a quattro minuti dal novantesimo. (Dall'86' Haas s.v.).

Tribuzzi 5 - Sottotono nella prima metà, prova a scuotersi dopo l'intervallo, ma i risultati non cambiano di molto. Anche lui attanagliato dal canovaccio di una gara sporca e frammentata.

Beghetto 6,5 - Ritmo tambureggiante finché ne ha sulla sinistra. Poco prima dell'intervallo ha un'occasione d'oro: imbeccato da Ciano, taglia fuori Siega, mette a sedere Aya, ma sul più bello calcia debolmente a tu per tu con Gori.

Dionisi 5 - Fino all'intervallo non riesce mai a pungolare Gori, ma dà battaglia ad Ingrosso e Aya e consente in più occasioni alla squadra di alzare il baricentro. Trova un ottimo corridoio per Ciano, che spreca. Nella ripresa si divora un gol già fatto, sbattendo sulla traversa da un metro.

Ciano 6 - Si costruisce da solo l'occasione più nitida del primo tempo: sinistro a giro quasi impeccabile su calcio di punizione, che scheggia il legno e finisce fuori. Poi spreca il vantaggio, calciando altissimo sull'ottima rifinitura di Dionisi. (Dal 67' Novakovich 5,5 - Impatto minimo sul match).