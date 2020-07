Le pagelle del Frosinone - Flop Novakovich, Rohden il migliore dei suoi

vedi letture

Bardi 6.5 - Dà sicurezza alla propria squadra, non riuscendo però a mantenere la porta inviolata: non ha colpe in occasione del bis di Ciciretti.

Brighenti 6.5 - Gioca con estrema attenzione, dimostrando ottime capacità e grande lettura delle iniziative avversarie.

Ariaudo 6 - Chiamato a contrastare Mancuso, risponde presente senza incorrere in particolari errori contro uno degli attaccanti più forti del torneo.

Capuano 5.5 - Non è ben posizionato in occasione del cross di Bandinelli che ha portato al vantaggio di Ciciretti. Esce nella ripresa a causa di un infortunio (Dal 69' Krajnc s.v.)

Salvi 5.5 - Non gli si poteva chiedere di percorrere con continuità la corsia di destra, vista la fisicità dell'Empoli e l'esperienza del duo Antonelli-Maietta. Serata sottotono.

Rohdén 7 - E' da tutte le parti: il Frosinone attacca e lui c'è, il Frosinone difende e lui c'è. L'arma in più della formazione di Nesta, crea più di un problema all'Empoli specialmente nel primo tempo.

Gori 5.5 - Non riesce a proporsi in avanti, ma nemmeno dalla sua posizione "originaria" dà un grande contributo alla causa (Dal 57' Maiello 5.5 - Ha più di trenta minuti a disposizione, ma non gli bastano per incidere)

Haas 5 - Doppia ammonizione che costa l'espulsione al calciatore di proprietà dell'Atalanta: un peccato di gioventù che taglia le gambe al Frosinone nell'ultimo quarto d'ora di partita.

D'Elia 5 - Invisibile sulla corsia di sinistra, va spesso in difficoltà sulle incursioni di Ciciretti. Prestazione non memorabile da parte sua (Dal 67' Beghetto 5 - Commette il fallo da rigore su Frattesi, ingenuità abbastanza importante per l'ex Genoa)

Dionisi 5.5 - Cerca di portarsi il resto della squadra sulle spalle, ma non riesce a risultare decisivo (Dal 67' Citro 6 - Viene servito col contagocce)

Novakovich 4.5 - Di gran lunga il peggiore in campo: sciupa due chiare occasioni da rete, quella più clamorosa al 28' a due passi dalla linea di porta (Dal 46' Ciano 6 - Cerca di dare una mano ai compagni in difficoltà, però è costretto ad arrendersi)