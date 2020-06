Le pagelle del Frosinone - Krajnc sbaglia, il centrocampo non decolla. Ingresso ok per Ciano

Risultato finale: Frosinone-Cittadella 0-2

Bardi 5 - Forse precipitoso nell'uscita che provoca il fallo da rigore: Diaw è in netto vantaggio, e riesce a nascondergli palla in tempo perché lui lo travolga. Dal dischetto Iori lo spiazza con calma olimpica. Può poco o nulla sul campanile beffardo disegnato di testa da Luppi.

Brighenti 5,5 - Non è coinvolto direttamente nelle due reti del Cittadella, ma anche lui sembra andare in tilt negli ultimi convulsi minuti del primo tempo. Il meno responsabile del terzetto questa sera, ma non convince. (Dall'80' Szyminski s.v.).

Ariaudo 5 - Anche lui in confusione dopo il vantaggio del Cittadella: rischia la frittata con un pallone perso ingenuamente al limite dell'area, per sua fortuna Luppi lo grazia, sciupando goffamente l'uno-due.

Krajnc 4,5 - Il duello con Diaw promette scintille sin dai primi minuti. Peccato che, nell'occasione più importante, sia lui a capitolare: soccombe nel duello fisico con il numero nove, che viene poi steso in uscita da Bardi.

Paganini 5 - Spinta incessante, cui non riesce però ad abbinare sensibilità quando prova a calibrare in area di rigore. Un tentativo di volée sulla sventagliata di Beghetto, poi poco altro. (Dall'80' Zampano s.v.).

Haas 5,5 - Si ridesta quando è ormai troppo tardi: ottanta minuti di vuoto cosmico - o quasi - che prova a nobilitare con un paio di sventole da fuori nel finale. Per sua sfortuna, Paleari è in gran serata.

Gori 5 - Il centrocampo appare tutto in difficoltà, lui non trova rimedi e si lascia inghiottire nelle difficoltà generalizzate. Qualche pecca in entrambe le fasi, non riesce a suonare la sveglia.

Tabanelli 5 - Pur essendo tra i leader tecnici dei ciociari, questa sera viaggia sotto ritmo. Pochi guizzi in transizione, l'impatto fisico è minimo rispetto alle potenzialità. Richiamato alla base dopo cinquantatré minuti: serata da dimenticare. (Dal 53' Rohdén 5 - Si divora un gol che avrebbe potuto riaprire il match).

Beghetto 6,5 - È senza dubbio tra i più vivaci nel primo tempo. La botta di mancino a pochi passi da Paleari viene murata da un bel riflesso del portiere granata. Nel complesso, più degli altri dà la sensazione di poter rompere l'equilibrio.

Dionisi 5 - Si sbatte e di certo non è a corto di motivazioni. Peccato però che i compagni non lo supportino a dovere, lasciandolo spesso in balìa dei due centrali del Cittadella. È lui a perdersi Luppi in occasione del raddoppio dei veneti. (Dal 64' Ciano 6,5 - Ingresso positivo: dà brio all'attacco e impacchetta un gol già fatto, vanificato da Rohdén e Paleari).

Ardemagni 5 - Sembra mancargli la giusta lucidità - oltre ad un pizzico di condizione - per sollecitare maggiormente i due centrali granata. Un tentativo in estirada in avvio di ripresa, che precede di poco l'uscita dal campo in favore di Novakovich. (Dal 53' Novakovich 5,5 - Fa quel che può, ma stasera non basta).