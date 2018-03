Le pagelle del Frosinone - Maiello perfetto, Citro decisivo

Frosinone-Venezia 2-1

© foto di Federico Gaetano

Vigorito 6 - In tutta la partita le conte che è chiamato ad intervenire si contano sulle dita di una mano sola. Sfortunato quando viene scavalcato dal colpo di testa di Ariaudo che vale l'autogol.

Brighenti 6,5 - Intercetta tanti palloni in area, ma non si esime dal farsi vedere anche in fase offensivo. Si rende anche pericoloso con qualche incursione.

Ariaudo 6 - E' sfortunatissimo in occasione dell'autogol, quando colpisce male il pallone in una chiusura su Zigoni e batte il suo portiere. Per il resto ha pochi problemi.

Terranova 6 - Ordinaria amministrazione per l'ex Sassuolo, che dà il suo solito apporto anche sulle palle inattive.

M. Ciofani 6,5 - Su e giù sulla fascia, senza fermarsi praticamente mai. Non manca la sua spinta, ma neanche i suoi cross. E' dal suo lato che nascono i maggiori pericoli.

Chibsah 6 - Quantità, sì, ma anche qualità oggi. Anzi, soprattutto qualità. Ci prova spesso da fuori, andando anche vicino al gol.

Maiello 7,5 - La sua prova è praticamente perfetta. Dà ordine alla mediana, ma rincorre anche gli avversari quando serve. Poi tira fuori dal cilindro prima un gol-capolavoro, con un gran bel tiro a giro che non dà scampo al portiere. Poi anche l'assist per il 2-1 di Citro. E cosa si vuole di più?

Beghetto 6 - Come Matteo Ciofani, anche quest'altro esterno dà tanta ampiezza sulla fascia. Tantissimi sono i traversoni che partono dal suo piede.

Ciano 5,5 - Non gioca una gran partita. Qualche combinazione con Dionisi, qualche buona conclusione, ma non incide mai davvero sul match. Dal 73' Koné s.v.

D. Ciofani 5,5 - Meno di un tempo in campo, in cui non ha palle gol e non riesce mai a rendersi pericoloso anche a causa dell'ottima retroguardia veneziana. Dal 42' Citro 7 - Dà nuova verve all'attacco, quel dinamismo che lo contraddistingue. Trova poi la deviazione vincente che al 61' vale il 2-1, il risultato poi finale. E' dunque decisivo.

Dionisi 6,5 - Partita un po' confusionaria, ma di grande generosità. Si muove su tutto il fronte offensivo, a tratti si spegne, ma quando ricompare dimostra di poter essere un fattore. Dall'87' Paganini s.v.