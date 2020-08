Le pagelle del Frosinone - Novakovich si batte, Paganini luci e ombre

Risultato finale: Frosinone-Spezia 0-1

Bardi 5.5 - Nulla può sul gol di Gyasi, ma nel finale commetteva un grave errore che per poco non veniva capitalizzato.

Brighenti 5.5 - Qualche scricchiolio, ma riesce a limitare i danni, meglio nella seconda parte di gara. Non chiude su Gyasi.

Ariaudo 6.5 - Guida il reparto con esperienza, diversi palloni intercettati.

Krajnc 6 - Ci prova anche in fase offensiva, ordinato in quella di non possesso.

Paganini 6 - In ritardo sul gol di Gyasi, prova a rimediare, ma non ci riesce. Non manca la volontà.

Maiello 5.5 - Luci e ombre nella sua gara, qualche pallone in area, ma anche pause.

Gori 5.5 - Tante palle perse a centrocampo, molto confusione in fase d'attacco. (dal 71' Tribuzzi 6 - Pericoloso al tiro, partecipa all'arrembaggio finale)

Salvi 6 - Appena sufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito. (dall'83' Salvi s.v.- Pericoloso al tiro, partecipa all'arrembaggio finale)

Rohden 6 - Ordinato nelle due fasi e poco più.

Novakovich 6 - Si sbatte, fa a sportellate con la difesa avversaria, esce stremato.(dall'83' Ardemagni s.v. )

Dionisi 5.5 - Ammonito, salterà il ritorno, fatica a rendersi pericoloso. (dal 57' Ciano 5.5 - La musica non cambia)