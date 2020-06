Le pagelle del Frosinone - Poche sufficienze, Tabanelli si esalta

Bardi 6 - Il Trapani si presenta dalle sue parti spesso e volentieri senza però creare pericoli degni di nota. Sempre attento nelle uscite sui numerosi calci da fermo battuti dagli avversari.

Brighenti 5,5 - Colpani lo affanna più volte costringendolo sempre alla rincorsa disperata. Riesce a prendere le misure col passare dei minuti offrendo una prestazione decisamente più solida nella ripresa.

Ariaudo 6 - Pettinari non è un cliente facile per nessuno. Riesce a disimpegnarsi dignitosamente, anche usando le maniere forti.

Capuano 5,5 - Kupisz e Coulibaly lo prendono di mira e non sempre la sua posizione è quella ottimale. Ammonito ingenuamente nel finale, salterà l'impegno casalingo contro il Cittadella.

Salvi 6,5 - Con Tabanelli l'unico a salvarsi della mediana ciociara. Prova a saltare l'uomo e creare situazioni pericolose, mettendo sempre in difficoltà Grillo sulla fascia.

Rohdén 5,5 - Finisce imbrigliato tra le maglie dei centrocampisti avversari che gli concedono solo la fase difensiva. Non si inserisce praticamente mai e, forse frustrato, commette qualche fallo di troppo. A pochi minuti dal fischio finale ha una ghiotta occasione per sbloccare il match ma schiaccia troppo la conclusione ravvicinata deviata in angolo dall'ottimo portiere avversario. (Dall' 88' Haas s.v.).

Maiello 5 - Tocca pochissimi palloni e quei pochi che passano dai suoi piedi sono stranamente poco precisi ed incapaci di smarcare i compagni. (Dal 71' Gori 5,5 - Nel grigiore generale, si allinea alla prestazione di squadra non riuscendo a dettare i tempi della manovra come vorrebbe il suo allenatore).

Tabanelli 7 - Da una scossa al torpore della prima frazione dei suoi con un gran destro sul quale Carnesecchi è attento a deviare in corner. Pronti via nella ripresa ha sulla testa la palla del vantaggio ma non riesce ad inquadrare la porta. Senza dubbio il migliore dei suoi.

D'Elia 6 - Non ha lo stesso passo di Beghetto ma si disimpegna abbastanza bene in entrambe le fasi. Non rischia quasi mai la giocata offensiva, in compenso offre sempre un'ottima copertura in fase di non possesso. (Dall' 88' Beghetto s.v.).

Novakovich 5,5 - Nella prima frazione si sbatte contro tutti i difensori avversari ma è servito poco e male. Nella ripresa, l'ingresso di Ardemagni lo costringe ad arretrare ancora di più il raggio d'azione, ma finisce per eclissarsi in mezzo al campo. (Dall' 83' Paganini s.v.).

Citro 5 - Nesta lo richiama in panchina all'intervallo. Ci metta grinta e prova a combinare con il compagno di reparto. Come suol dirsi, tutto fumo e niente arrosto. (Dal 46' Ardemagni 5,5 - Finalmente l'esordio in maglia gialloblu del numero 45. Appena entrato sembra poter cambiare l'inerzia della partita, ma finisce nella morsa dei tre centrali granata non riuscendo ad incidere).